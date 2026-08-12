Julie Andrews dice adiós a ‘El Diario de la Princesa 3’: no volverá como la Reina Clarisse
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A sus 90 años, la actriz considera que su etapa frente a las cámaras terminó, aunque continúa activa como actriz de voz en cine y televisión
No todo el elenco de la icónica saga ‘El Diario de la Princesa’ estará de regreso, pese a que esos eran los planes de los guionistas y productores del proyecto que encabezará Anne Hathaway, ya que la primera actriz Julie Andrews confirmó que no subirá al proyecto, que se encuentra en fase de preproducción.
Andrews dio vida a la querida ‘Reina Clarisse’ en las primeras dos entregas de la franquicia de Disney. “Fue muy difícil decir que no, pero lo hice porque creo que tuve una experiencia maravillosa, y sentí que esta película funcionaría muy bien y que no necesitaría a la abuela a mi edad”, agregó.
Fue en una entrevista con la revista InStyle que Andrews, de 90 años, explicó que tomó esta decisión después de varios acercamientos por parte del equipo creativo durante el último año, ya que considera que su etapa como actriz frente a las cámaras llegó a su fin.
¿QUÉ PASÓ CON JULIE ANDREWS?
Aunque Andrews lleva varios años alejada de la actuación frente a las cámaras, durante la última década ha continuado trabajando como actriz de voz en producciones como ‘Minions: El Origen de Gru’, ‘La Hija del Rey’ y ‘Aquaman’, además de participar en series como ‘Bridgerton’, donde presta su voz al personaje de ‘Lady Whistledown’.
Sin embargo, y reconociendo el amor que la audiencia tiene por su interpretación, asegura que no será posible darle vida nuevamente a la máxima autoridad de Genovia.
Sobre este último trabajo, la actriz afirmó que disfruta poder grabar sus diálogos desde casa, una dinámica que le permite mantenerse activa profesionalmente y, al mismo tiempo, mantener su mente ocupada.
“Lo hago principalmente para mantener mi mente activa”, comentó en la entrevista. (Con información de Reforma)