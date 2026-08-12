Julie Andrews dice adiós a ‘El Diario de la Princesa 3’: no volverá como la Reina Clarisse

No todo el elenco de la icónica saga ‘El Diario de la Princesa’ estará de regreso, pese a que esos eran los planes de los guionistas y productores del proyecto que encabezará Anne Hathaway, ya que la primera actriz Julie Andrews confirmó que no subirá al proyecto, que se encuentra en fase de preproducción.

Andrews dio vida a la querida ‘Reina Clarisse’ en las primeras dos entregas de la franquicia de Disney. “Fue muy difícil decir que no, pero lo hice porque creo que tuve una experiencia maravillosa, y sentí que esta película funcionaría muy bien y que no necesitaría a la abuela a mi edad”, agregó.

Fue en una entrevista con la revista InStyle que Andrews, de 90 años, explicó que tomó esta decisión después de varios acercamientos por parte del equipo creativo durante el último año, ya que considera que su etapa como actriz frente a las cámaras llegó a su fin.