Julie Andrews dice adiós a ‘El Diario de la Princesa 3’: no volverá como la Reina Clarisse

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    Julie Andrews dice adiós a ‘El Diario de la Princesa 3’: no volverá como la Reina Clarisse
    Personaje. Julie Andrews interpretó a la Reina Clarisse, abuela de Mia Thermopolis, en las dos primeras películas de ‘El Diario de la Princesa’. FOTO: ARCHIVO
Israel García
por Israel García

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A sus 90 años, la actriz considera que su etapa frente a las cámaras terminó, aunque continúa activa como actriz de voz en cine y televisión

No todo el elenco de la icónica saga ‘El Diario de la Princesa’ estará de regreso, pese a que esos eran los planes de los guionistas y productores del proyecto que encabezará Anne Hathaway, ya que la primera actriz Julie Andrews confirmó que no subirá al proyecto, que se encuentra en fase de preproducción.

Andrews dio vida a la querida ‘Reina Clarisse’ en las primeras dos entregas de la franquicia de Disney. “Fue muy difícil decir que no, pero lo hice porque creo que tuve una experiencia maravillosa, y sentí que esta película funcionaría muy bien y que no necesitaría a la abuela a mi edad”, agregó.

Fue en una entrevista con la revista InStyle que Andrews, de 90 años, explicó que tomó esta decisión después de varios acercamientos por parte del equipo creativo durante el último año, ya que considera que su etapa como actriz frente a las cámaras llegó a su fin.

¿QUÉ PASÓ CON JULIE ANDREWS?

Aunque Andrews lleva varios años alejada de la actuación frente a las cámaras, durante la última década ha continuado trabajando como actriz de voz en producciones como ‘Minions: El Origen de Gru’, ‘La Hija del Rey’ y ‘Aquaman’, además de participar en series como ‘Bridgerton’, donde presta su voz al personaje de ‘Lady Whistledown’.

Sin embargo, y reconociendo el amor que la audiencia tiene por su interpretación, asegura que no será posible darle vida nuevamente a la máxima autoridad de Genovia.

Sobre este último trabajo, la actriz afirmó que disfruta poder grabar sus diálogos desde casa, una dinámica que le permite mantenerse activa profesionalmente y, al mismo tiempo, mantener su mente ocupada.

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“Lo hago principalmente para mantener mi mente activa”, comentó en la entrevista. (Con información de Reforma)

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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