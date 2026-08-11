¡Boletos a $35 en Cinépolis! Checa fechas, películas y salas con descuento

¿Tienes ganas de ir al cine? Si te perdiste de los estrenos más esperados durante el verano, Cinépolis ofrecerá boletos a precios especiales en diferentes tipos de salas que no puedes desaprovechar. Fiesta Cinépolis regresa este agosto de 2026 para ir al cine con solo 35 pesos.

BOLETOS DE $35 EN LA FIESTA CINÉPOLIS La Odisea, Spider-Man: No Way Home, Toy Story 5, Minions & Monstruos y el live-action de Moana son algunas de las películas que podrás encontrar en cartelera para aprovechar la promoción en muchas salas de cine. La Fiesta Cinépolis 2026 comienza el lunes 24 de agosto y termina el viernes 28 de agosto, una semana llena de palomitas, pantallas gigantes y horas de diversión por solo 35 pesos para las salas tradicionales y algunas otras experiencias. Al contrario de otras promociones, no es necesario contar con una membresía de Club Cinépolis para obtener los precios especiales, ya que los clientes podrán aprovechar la promoción directamente al comprar sus boletos durante los días que dure la ‘fiesta’. Aunque como en otras ocasiones, se prevé que este precio en las entradas con descuento sea en horarios específicos.

COSTO DE LOS BOLETOS DURANTE LA FIESTA CINÉPOLIS POR SALAS Cabe destacar que la promoción contempla diferentes formatos de salas de cines de Cinépolis y cada uno tendrá un precio especial. - Cinépolis Tradicional: 35 pesos por boleto; - Macro XE: 35 pesos por boleto. Este formato cuenta con una pantalla que amplía la proyección hacia las paredes laterales de la sala; - Cinépolis Plus: 35 pesos por boleto. Estas salas cuentan con asientos más amplios y mayor comodidad que las tradicionales; - Cinépolis Junior: 35 pesos por boleto. Son espacios diseñados especialmente para niños, con juegos y áreas recreativas dentro de la sala; - IMAX: 80 pesos por boleto. - 4DX: 80 pesos por boleto. En este formato se incorpora movimiento en los asientos y otros efectos que buscan hacer más inmersiva la experiencia cinematográfica. ¡Recuerda! Para adquirir boletos en la aplicación, sitio web o en kioscos de Cinépolis, aplica un cargo por comisión de 6 pesos en cada uno de los tickets.

¿QUÉ SALAS NO ESTÁN INCLUIDAS? Pero no todo son buenas noticias, no todas las salas están disponibles dentro de la promoción, las VIP quedan fuera de la Fiesta Cinépolis, por lo que sus funciones conservan las tarifas correspondientes al formato. Tampoco se podrá combinar con otros descuentos o beneficios, si tu función tenga otra promoción vigente, el cliente deberá elegir cuál de las dos desea utilizar y sin acumularlas. Por otro lado, las funciones de +QueCine -utilizadas para proyectar contenidos alternativos como conciertos, eventos especiales y producciones diferentes a las películas convencionales- tampoco participan en la promoción. Antes de comprar, revisa el formato de la sala y la función seleccionada, ya que no todas las experiencias formarán parte de los precios con descuentos. ¿QUÉ PELÍCULAS VER EN AGOSTO DE 2026? Si ya te atrapó esta promoción y tienes tus 35 ‘pesitos’ en las manos, la cartelera de Cinépolis tendrá producciones de diferentes géneros, películas de aventura y ciencia ficción hasta animación y terror, como: - La Odisea,

- Spider-Man: No Way Home,

- Toy Story 5,

- Minions & Monstruos;

- El live-action de Moana,

- Evil Dead: En Llamas,

- Impacto Mortal,

- La Maestra Violet,

- El Día D: Bajo Presión,

- Obsesión,

- El Día de la Revelación.

Pero si ya viste todas estas, ten en cuenta que hay otras películas que todavía no llegan a la cartelera y tienen su estreno programado para este verano: - KATSEYE: Wild Hearts (12 de agosto),

- La princesa y la flor mágica (13 de agosto),

- El final de la Calle Oak (13 de agosto),

- Insaciable (13 de agosto),

- Loco México Mágico (13 de agosto),

- Nimrods: Una Comedia de Green Day (14 de agosto),

- Insidious: Fuera del más allá (20 de agosto),

- Impacto Mortal (20 de agosto),

- GHOST: 2 Big To Rig (26 de agosto),

- Coyote vs. ACME (27 de agosto),

- Sólo por una noche (27 de agosto),

- La guerra de los últimos (27 de agosto).

CONSEJOS PARA APROVECHAR AL MÁXIMO LAS OFERTAS Y PROMOCIONES EN CINES 1. Días y Horarios Clave para Boletos: El secreto para ahorrar en boletos está en la planeación de tus visitas. 2. Aprovecha los Programas de Lealtad: Inscribirte en los programas de lealtad de las cadenas de cine (Club Cinépolis, Cinemex Premium, etc.) es fundamental, ya que te da acceso a promociones exclusivas, acumulación de puntos, beneficios de cumpleaños y más. 3. Descuentos por Medios de Pago (Bancos y Tarjetas): Muchas instituciones bancarias tienen convenios permanentes con las cadenas de cine. 4. Estrategias en Dulcería: La dulcería suele ser el gasto más grande, pero puedes reducirlo. Para aprovechar estas increíbles promociones, los interesados pueden consultar más detalles, condiciones y restricciones en el sitio web oficial de Cinépolis o a través de su aplicación móvil, donde podrán planificar y reservar sus entradas para participar en esta celebración del cine a precios irresistibles. Esta promoción especial forma parte del compromiso de Cinépolis por fomentar la cultura cinematográfica y brindar experiencias de entretenimiento de calidad a precios justos. La Fiesta Cinépolis es una excelente oportunidad para disfrutar de un gran abanico de películas en cartelera, desde estrenos taquilleros hasta aclamadas producciones independientes. ¡Prepárate para vivir la emoción del cine durante “La Fiesta Cinépolis”!

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