Sheinbaum ordena premiar a todas las medallas obtenidas en Centroamericanos y anuncia 10% de aumento en becas a deportistas

El anuncio fue realizado por Rommel Pacheco Marrufo , director general de la Conade, durante La Mañanera del Pueblo , donde la presidenta recibió a deportistas y entrenadores que representaron a México en la competencia.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo instruyó a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) modificar el esquema de estímulos para los atletas mexicanos que participaron en los Juegos Centroamericanos , con el objetivo de que reciban un reconocimiento económico por cada medalla obtenida y no solamente por la de mayor valor.

De acuerdo con Pacheco, la decisión implica un cambio en la manera en que se reconocen los resultados deportivos, pues hasta ahora un atleta que conseguía varias preseas recibía el estímulo correspondiente únicamente a su mejor resultado.

SHEINBAUM ORDENA PREMIAR TODAS LAS PRESEAS

El titular de la Conade explicó que los deportistas reciben una beca y estímulos económicos de acuerdo con sus resultados, pero el esquema utilizado hasta ahora contemplaba solamente la medalla de mayor valor cuando un competidor conseguía varias.

“Por lo regular solamente se premia una medalla, la mejor medalla que obtengan, y hablando con la Presidenta me dice: ‘Yo creo que deberíamos de premiar todas las medallas, hay una deportista que ganó 11 medallas y se le pagarán las 11’”, relató Pacheco durante la conferencia.

A partir de la instrucción presidencial, el reconocimiento económico contemplará cada una de las preseas obtenidas por los representantes mexicanos en los Juegos Centroamericanos.

La medida no estará dirigida únicamente a los atletas. La Conade señaló que los entrenadores también recibirán estímulos por las medallas conseguidas por sus deportistas.

ATLETAS Y ENTRENADORES RECIBIRÁN EL ESTÍMULO

Pacheco destacó que la modificación busca reconocer el trabajo realizado tanto dentro como fuera de las competencias. La preparación de un atleta de alto rendimiento involucra procesos de entrenamiento en los que participan entrenadores y equipos de apoyo.

“La sorpresa es que tanto para los atletas como para los entrenadores se les van a premiar todas las medallas obtenidas. Gracias, Presidenta, por tu apoyo”, expresó el director de la Conade.

El anuncio se realizó frente a los deportistas que acudieron a Palacio Nacional después de su participación en los Juegos Centroamericanos 2026, competencia en la que la delegación mexicana consiguió un récord de medallas, de acuerdo con lo señalado por las autoridades.

El nuevo esquema representa que un atleta con varias preseas podrá acumular los estímulos correspondientes a cada una de ellas, en lugar de recibir únicamente el reconocimiento asociado con su mejor resultado.

SHEINBAUM ANUNCIA AUMENTO EN LAS BECAS

Durante el encuentro, la presidenta Claudia Sheinbaum también anunció un incremento del 10 por ciento en las becas para deportistas de la Conade. La mandataria destacó el esfuerzo realizado por los integrantes de la delegación mexicana y el orgullo que representan sus resultados para el país.

El anuncio se suma al reconocimiento económico por las medallas obtenidas y busca fortalecer los apoyos destinados a quienes participan en competencias de alto rendimiento.

Sheinbaum ha señalado que detrás de cada resultado existen años de preparación, disciplina y sacrificio. En el caso de los atletas, ese proceso también implica un esfuerzo constante de sus familias y entrenadores.

La decisión sobre los estímulos se dio a conocer durante la recepción de los medallistas en Palacio Nacional, donde la presidenta reconoció el desempeño de la delegación mexicana y su récord de preseas.