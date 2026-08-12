Se aproxima Tormenta intensa a México con 48 horas de lluvia, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h

Una Tormenta se aproxima al territorio mexicano, provocando fuertes lluvias intensas por 48 horas, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizadas, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Para este miércoles, el monzón mexicano en combinación con inestabilidad en altura, ocasionará lluvias puntuales muy fuertes en Chihuahua (suroeste) y lluvias fuertes en el noroeste del territorio nacional, todas acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo; además de intervalos de chubascos en Baja California.

Por otra parte, canales de baja presión en el interior del país, en interacción con una circulación ciclónica y vaguada en niveles altos de la atmósfera sobre el golfo de México y el desplazamiento hacia el oeste de la onda tropical 26 sobre la península de Yucatán y el sureste de México, propiciarán lluvias puntuales intensas en zonas de Jalisco (oeste), Veracruz (sur), Chiapas (norte, este y sur), Campeche (costa y suroeste) y Yucatán (norte y noroeste); lluvias muy fuertes en Colima, Michoacán, Oaxaca (este), Tabasco (oeste y sur) y Quintana Roo e intervalos de chubascos en el noreste del territorio nacional.

Finalmente, persistirá el ambiente caluroso a muy caluroso en entidades del norte del territorio mexicano, prevaleciendo la onda de calor en Baja California Sur (centro), Chihuahua (noreste), Coahuila (norte y centro), Nuevo León (centro y este) y Tamaulipas (oeste). Para el jueves, el monzón mexicano en el noroeste de México, canales de baja presión, circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera en el interior del país, divergencia en altura, además del paso de la onda tropical 26 sobre el sureste, sur y occidente del territorio nacional, mantendrán la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en la mayor parte del territorio nacional, con posible caída de granizo en estados del occidente y centro del país; pronosticándose lluvias puntuales intensas en Sonora, Chihuahua y Guerrero.

Una nueva onda tropical se aproximará y desplazará sobre la península de Yucatán y el sureste mexicano, incrementará la probabilidad de lluvias en dichas regiones.

Prevalecerá el ambiente caluroso a muy caluroso en el norte de la República Mexicana, estados del litoral del Pacífico y del golfo de México, así como en la península de Yucatán. Así mismo, continuará la onda de calor en Baja California Sur (centro), Chihuahua (noreste), Coahuila (centro y norte), Nuevo León (centro y este) y Tamaulipas (oeste).

CLIMA PARA SALTILLO Para Saltillo, el pronóstico de este miércoles, una mínima de 21 y máxima de 31 grados, con probabilidad de lluvias, el jueves tendremos una máxima de 32 y una mínima de 20 grados, finalmente para el viernes, una máxima de 29 y mínima de 20. PRONÓSTICO DE LLUVIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Jalisco (oeste), Veracruz (sur), Chiapas (norte, este y sur), Campeche (costa y suroeste) y Yucatán (norte y noroeste). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Chihuahua (suroeste), Colima, Michoacán (oeste y norte), Oaxaca (este), Tabasco (oeste y sur) y Quintana Roo (sur). Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California Sur (sur), Sonora (norte y sur), Sinaloa (norte y centro), Durango (noroeste y oeste), Nayarit, Guanajuato (suroeste), Hidalgo (suroeste), Estado de México (centro y oeste), Ciudad de México, Puebla (sureste) y Guerrero (sureste). Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Querétaro, Morelos y Tlaxcala. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Coahuila y Nuevo León. TEMPERATURAS MÁXIMAS PARA LA REPÚBLICA MEXICANA Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California (noreste), Sonora (noroeste), Chihuahua (este), Sinaloa (norte), Coahuila (norte), Nuevo León (este), Tamaulipas (oeste), Michoacán (oeste) y Guerrero (suroeste). Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur, Nayarit, Jalisco, Colima, Durango, Zacatecas (sur), San Luis Potosí, Hidalgo (norte), Morelos, Puebla (norte y suroeste), Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y Estado de México (suroeste). PRONÓSTICO DE VIENTO PARA EL TERRITORIO MEXICANO Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Oaxaca (istmo de Tehuantepec). Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Jalisco, Tabasco, Campeche y Yucatán. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: golfo de California, Baja California, Baja California Sur, Sonora, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Chiapas y Quintana Roo. Mar de fondo con oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California, costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

¿QUÉ ES UNA TORMENTA? Una tormenta es un fenómeno meteorológico caracterizado por una perturbación de la atmósfera que puede incluir lluvia, viento fuerte, truenos, relámpagos, granizo e incluso nieve, dependiendo de las condiciones climáticas. Se produce cuando masas de aire con diferentes temperaturas y niveles de humedad interactúan, generando inestabilidad en la atmósfera. Las tormentas se forman principalmente a partir de nubes de gran desarrollo vertical, conocidas como cumulonimbus, que pueden alcanzar más de 10 kilómetros de altura. En su interior ocurren fuertes corrientes ascendentes y descendentes de aire que favorecen la formación de lluvia intensa, descargas eléctricas y, en algunos casos, granizo. Tipos de tormentas Tormenta eléctrica: Se caracteriza por la presencia de rayos y truenos, acompañados o no de lluvia. Tormenta de lluvia: Produce precipitaciones intensas que pueden ocasionar inundaciones. Tormenta de granizo: Genera la caída de bolas de hielo de distintos tamaños. Tormenta de nieve: Ocurre en regiones frías y deja acumulaciones importantes de nieve. Tormenta tropical: Es un ciclón tropical con vientos sostenidos de entre 63 y 118 km/h. Si aumenta su intensidad, puede convertirse en huracán. ¿Cómo se forma una tormenta? Para que se desarrolle una tormenta deben coincidir tres elementos principales: Aire cálido y húmedo, que asciende con facilidad. Inestabilidad atmosférica, que favorece el crecimiento de las nubes. Un mecanismo de ascenso, como un frente frío, una montaña o el intenso calentamiento del suelo. Al elevarse, el aire se enfría y el vapor de agua se condensa formando nubes. Si el proceso continúa, las gotas de agua y los cristales de hielo crecen hasta precipitarse en forma de lluvia, granizo o nieve. ¿Qué riesgos representan? Las tormentas pueden provocar: Inundaciones repentinas. Caída de árboles y anuncios por los fuertes vientos. Descargas eléctricas peligrosas. Deslizamientos de tierra en zonas montañosas. Daños en viviendas, carreteras y cultivos.

¿Qué hacer durante una tormenta? Permanecer en un lugar seguro y evitar espacios abiertos. No refugiarse debajo de árboles aislados. Desconectar aparatos eléctricos si existe riesgo de descargas. Evitar cruzar calles o ríos con corriente de agua. Mantenerse informado mediante los avisos del servicio meteorológico y de protección civil. En términos generales, una tormenta es un fenómeno atmosférico de corta o mediana duración que puede variar desde una lluvia con actividad eléctrica hasta eventos severos capaces de generar daños importantes, por lo que es fundamental atender los pronósticos y las recomendaciones de las autoridades.