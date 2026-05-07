Rubio se reúne con el Papa León XIV días después del último ataque de Trump

Rubio, católico practicante, se reunió por separado con León XIII y el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, durante una visita que duró aproximadamente dos horas y media.

El secretario de Estado, Marco Rubio, dio inicio el jueves a una visita de dos días a la Ciudad del Vaticano e Italia reuniéndose con el Papa León XIV, días después de que el presidente Trump afirmara que el primer pontífice nacido en Estados Unidos estaba “poniendo en peligro a muchos católicos y a mucha gente”.

El portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, declaró que Rubio y el Papa abordaron la situación en Oriente Medio y temas de interés mutuo en el hemisferio occidental. La reunión puso de relieve la sólida relación entre Estados Unidos y la Santa Sede, así como su compromiso compartido con la promoción de la paz y la dignidad humana.

Leo ha criticado repetidamente al gobierno de Trump por sus duras políticas migratorias y, más recientemente, por la guerra en Irán. El presidente ha respondido agresivamente, atacando al obispo de Roma el mes pasado, calificándolo de “débil en materia de delincuencia y pésimo en política exterior”.

«El papa prefiere hablar de que está bien que Irán tenga un arma nuclear», dijo Trump al locutor de radio conservador Hugh Hewitt en una entrevista transmitida el lunes . «Y no creo que eso sea bueno. Creo que está poniendo en peligro a muchos católicos y a mucha gente».

El papa y sus aliados han insistido en que simplemente está transmitiendo enseñanzas bíblicas sin ningún motivo político.

“La misión de la Iglesia es predicar el Evangelio, predicar la paz. Si alguien quiere criticarme por anunciar el Evangelio, que lo haga con la verdad”, dijo Leo a los periodistas el martes, y agregó que la Iglesia Católica “durante años se ha manifestado en contra de todas las armas nucleares, así que no hay duda al respecto”.

El Papa señaló que la Iglesia Católica siempre ha permitido a los países actuar en legítima defensa y reconoció la tradición de la Iglesia de la “guerra justa”.

Sin embargo, debido a la aparición de armas más poderosas y destructivas, «es necesario reevaluar todo el concepto de guerra en función de la situación actual», afirmó. «Y siempre he creído que es mucho mejor entablar un diálogo que buscar armas».

En una declaración aparte sobre la reunión con Parolin, Pigott afirmó que ambos diplomáticos conversaron sobre “los esfuerzos humanitarios en curso en el hemisferio occidental y las iniciativas para lograr una paz duradera en Oriente Medio. La conversación reflejó la sólida alianza entre Estados Unidos y la Santa Sede en la promoción de la libertad religiosa”.

Antes de la visita, Parolin dijo que Washington había solicitado una audiencia de Rubio con Leo, al tiempo que reconocía que la iglesia “no puede ignorar a Estados Unidos”.

«A pesar de algunas dificultades», dijo Parolin, «sin duda siguen siendo un socio clave para la Santa Sede, sobre todo porque desempeñan un papel en casi todas las situaciones a las que nos enfrentamos hoy en día».

El propio Rubio declaró a los periodistas en la Casa Blanca el martes que la parada en el Vaticano había estado planeada desde hacía tiempo antes de que “sucedieran algunas cosas”, en una aparente referencia a los ataques de Trump.

El secretario mencionó específicamente la libertad religiosa en todo el mundo y el papel de la iglesia en la distribución de ayuda humanitaria en Cuba como temas que quería tratar con Leo.

La disputa entre Trump y el papa también ha creado una brecha entre el presidente estadounidense y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, quien calificó de “inaceptables” las críticas “débiles” de Trump al líder religioso y argumentó que es “correcto y normal que [el papa] pida la paz y condene toda forma de guerra”.

Trump respondió a Meloni, declarando a un periódico italiano sobre la primera ministra conservadora: “Ella es la inaceptable”.

Rubio tiene previsto reunirse con Meloni y el ministro de Asuntos Exteriores italiano, Antonio Tajani, el viernes.