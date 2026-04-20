Rumen Radev, afín a Rusia, obtiene la mayoría absoluta en las elecciones de Bulgaria

Tras el recuento finalizado el lunes, el partido Bulgaria Progresista de Rumen Radev, ex piloto de combate y jefe de la fuerza aérea, obtuvo el 44,6% de los votos, lo que le otorgaba aproximadamente 131 de los 240 escaños de la asamblea nacional.

El expresidente búlgaro, afín a Moscú , ha obtenido una mayoría absoluta en las elecciones parlamentarias, lo que podría aportar estabilidad política al país tras años de coaliciones efímeras, pero lo deja en una situación delicada en lo que respecta a los asuntos de la UE.

Estas elecciones fueron las octavas en Bulgaria desde 2021, cuando multitudinarias manifestaciones anticorrupción derrocaron al gobierno del veterano primer ministro proeuropeo Boyko Borissov, y la mayoría de Radev es la primera para una sola formación política desde 1997.

El resultado del partido izquierdista Bulgaria Progresista lo situó muy por delante del partido conservador GERB de Borissov, que obtuvo el 13,4%, y de la coalición proeuropea Continuamos el Cambio-Bulgaria Democrática (PP-DB), que consiguió el 12,6% de los votos en las elecciones del domingo.

Radev, que se subió a una ola de indignación electoral por la corrupción arraigada y los partidos veteranos que la han permitido, dijo el domingo por la noche: “Esta es una victoria de la esperanza sobre la desconfianza, una victoria de la libertad sobre el miedo y, finalmente, si se quiere, una victoria de la moralidad”.

Afirmó que Bulgaria haría “todo lo posible por seguir su camino europeo”, pero añadió: “Una Bulgaria fuerte y una Europa fuerte necesitan pensamiento crítico y pragmatismo. Europa ha sido víctima de su propia ambición de ser un líder moral en un mundo con nuevas reglas”.

Si bien Radev ha elogiado los beneficios que la pertenencia a la UE aporta a Bulgaria, también ha criticado varias políticas del bloque y pidió, sin éxito, un referéndum sobre la decisión de Bulgaria de unirse al euro el año pasado.

António Costa, presidente del Consejo Europeo, afirmó en las redes sociales que esperaba con interés trabajar con Radev “en nuestra agenda compartida para una Europa próspera, autónoma y segura”.

Radev también ha hablado repetidamente de mejorar las relaciones con Moscú y reanudar el libre flujo de petróleo y gas rusos hacia Europa, pidiendo “relaciones prácticas con Rusia , basadas en el respeto mutuo y la igualdad de trato”.

El Kremlin celebró el lunes la victoria de Radev. «Nos alientan, por supuesto, las palabras del señor Radev, así como las de otros líderes europeos, respecto a su disposición a resolver los problemas mediante el diálogo», declaró su portavoz, Dmitry Peskov.

Radev, de 62 años, quien renunció a su cargo mayormente ceremonial de presidente en enero para hacer campaña con una plataforma anticorrupción, ha criticado un reciente acuerdo de defensa firmado entre Bulgaria y Ucrania y se ha opuesto a que Sofía envíe armas a Kiev.

Sin embargo, se ha comprometido a no utilizar el veto de Bulgaria para bloquear futuras decisiones de la UE, y los analistas señalan que ha negado sistemáticamente estar alineado con el Kremlin, ha apoyado la adhesión a la UE y se ha mostrado deliberadamente vago en materia de política exterior.

En un mensaje quizás diseñado para calmar las preocupaciones sobre una posible deriva prorrusa, uno de los colaboradores más cercanos de Radev, Slavi Vassilev, dijo la semana pasada que los búlgaros “no quieren lazos más estrechos con Rusia, sino más bien... una participación activa continua en la OTAN y la UE”.

Mantener una ambigüedad estratégica hacia Rusia y la UE, al tiempo que centraba su campaña en la corrupción, permitió a Radev arrebatar votos al partido de extrema derecha Renacimiento, que obtuvo solo el 4% de los votos, y al GERB, cuyo resultado fue el más bajo de su historia.

Los diplomáticos de la UE han declarado que no esperan que Radev intente suceder al primer ministro húngaro, Viktor Orbán, pro-Moscú y anti-Bruselas, cuyos 16 años en el poder terminaron de forma dramática el fin de semana pasado, como principal artífice de la disrupción en el bloque.

La mayoría de Radev no es lo suficientemente amplia como para emprender una reforma integral del sistema judicial, que requiere una supermayoría de 160 escaños, pero podría hacerlo potencialmente con el apoyo de la coalición PP-DB, que ha declarado que la reforma judicial es su máxima prioridad.

Dimitar Keranov, investigador búlgaro del programa de resiliencia europea del German Marshall Fund en Berlín, advirtió que “el sistema corrupto persiste” y que, si bien “la mera perspectiva de estabilidad es significativa... la estabilidad no es reforma”.

En un sistema debilitado, con un poder judicial, reguladores y medios de comunicación capturados, la mayoría de Radev fue “una oportunidad para que la captura se acelerara” bajo un líder que era “producto del mismo entorno que dice desmantelar”, dijo Keranov.

“Que un líder afín al Kremlin gobierne un Estado miembro de la OTAN y de la UE a orillas del Mar Negro, días después de que Hungría destituyera a Orbán, es una mala noticia para la UE y para Ucrania”, añadió.

La participación superó el 50%, cifra significativamente superior a la de elecciones recientes. Martin Todorov, de 41 años, quien regresó a Bulgaria hace tres años tras más de una década en el Reino Unido, se mostró optimista ante el resultado, que, según espera, traerá consigo el cambio tan necesario.

“Soy muy optimista”, dijo Todorov. “Las personas que han estado en el gobierno ya no estarán. Estaba plagado de corrupción y espero que ahora sea diferente”.

Otros en Sofía, sin embargo, se mostraban menos optimistas. Yana Kuzoff, de 39 años, actriz que disfrutaba de un café al sol antes de un ensayo, expresó su decepción. «Me preocupa», dijo. «Radev es totalmente prorruso. Nuestros padres lucharon hace muchos años para poder vivir una vida moderna y normal como los europeos».