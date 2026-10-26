Rusia afirma haber capturado a agentes ucranianos que preparaban un ataque con drones

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    Rusia afirma haber capturado a agentes ucranianos que preparaban un ataque con drones
    No hubo comentarios inmediatos por parte del SBU ni de Ucrania, que ha intensificado sus intentos de ataques con drones contra la capital rusa en los últimos meses, al tiempo que Rusia ha intensificado sus propios ataques contra objetivos de infraestructura y centrales eléctricas ucranianas. AP

Según el comunicado, los drones serían controlados de forma remota desde Ucrania

El Servicio Federal de Seguridad (FSB) de Rusia frustró un ataque planeado por Ucrania con drones desde territorio ruso contra un elemento clave del sistema de defensa aérea de Moscú y contra una instalación eléctrica, según informó el lunes el FSB, que añadió haber arrestado a dos hombres implicados en el complot.

Según el FSB, los dos hombres, que procedían de la región del Cáucaso Meridional y actuaban bajo instrucciones del servicio de seguridad ucraniano SBU, habían recuperado drones con visión en primera persona y explosivos de dos regiones rusas, los habían entregado en la región de Moscú y los habían configurado y activado.

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Según el comunicado, los drones serían controlados de forma remota desde Ucrania.

“Se ha comprobado que uno de los sospechosos fue reclutado por un agente del SBU y, siguiendo las instrucciones de dicho agente y a cambio de una recompensa monetaria prometida, viajó a Rusia para preparar y llevar a cabo un acto de sabotaje y un ataque terrorista. Para ello, solicitó la ayuda de un conocido de su círculo íntimo”, declaró el FSB.

“Los sospechosos fueron detenidos por agentes del FSB mientras se preparaban para llevar a cabo un ataque terrorista contra una instalación de infraestructura eléctrica y contra uno de los componentes clave del sistema de defensa antimisiles de Moscú”, decía el comunicado.

No hubo comentarios inmediatos por parte del SBU ni de Ucrania, que ha intensificado sus intentos de ataques con drones contra la capital rusa en los últimos meses, al tiempo que Rusia ha intensificado sus propios ataques contra objetivos de infraestructura y centrales eléctricas ucranianas.

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Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

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