Rusia ataca 9 regiones en Ucrania; nuevo informe revela aumento de bajas civiles

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    Rusia ataca 9 regiones en Ucrania; nuevo informe revela aumento de bajas civiles
    Las autoridades informaron que un nuevo reporte mostró que la cifra de víctimas civiles por la invasión de Moscú ha aumentado notablemente. AP.
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Esto trasciende a días que Volodymyr Zelenskyy reanudara los bombardeos a refinerías rusas y diera por concluida la breve tregua

KIEV.-Ataques rusos contra nueve regiones ucranianas provocaron cortes de electricidad de emergencia en cientos de miles de hogares y dañaron numerosas viviendas, además de dejar al menos 15 heridos.

El último operativo aéreo contra objetivos civiles se produce en un momento en que crecen los temores a que el fuerte deterioro de las relaciones entre Kiev y Washington de esta semana pueda dejar a Ucrania aún más expuesta a la escalada de los ataques de Rusia a medida que se acerca el crudo invierno.

TE PUEDE INTERESAR: Ucrania se queda sin interceptores de misiles Patriot estadounidenses mientras Rusia bombardea ciudades

Los intensos bombardeos a la red eléctrica ucraniana antes de la llegada del invierno han sido una constante cada año desde que comenzó la guerra, y tienen como el objetivo minar la voluntad de lucha de Ucrania privando a la población civil de calefacción y agua corriente.

Las autoridades ucranianas han advertido que el Kremlin está acumulando misiles balísticos para lanzar más ataques en los próximos meses.

Ucrania abandonó el jueves una breve tregua sobre objetivos relacionados con la energía que, indicó, Moscú no respetó pese a la exigencia del presidente estadounidense Donald Trump de un alto el fuego.

El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy asistió el viernes a una cumbre de mandatarios de la Unión Europea que comparten sus preocupaciones sobre la agresión rusa y los planes más amplios de Moscú en el continente.

Los mandatarios en Bruselas aplaudieron a Zelenskyy cuando entró en la sala de reuniones, prometieron mantener el apoyo a Ucrania e instaron a Estados Unidos a presionar al presidente ruso Vladímir Putin.

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