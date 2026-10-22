Rusia bombardea Kiev, con misiles y drones, horas después de acordar conversaciones de paz

Los ataques afectaron varios sectores de la capital y ocasionaron daños en edificios residenciales, instalaciones de transporte y otras infraestructuras de uso civil.

Al menos una persona murió y otras 22 resultaron heridas durante una nueva ofensiva rusa contra Kiev , donde misiles balísticos y drones impactaron durante la noche del jueves, de acuerdo con las autoridades ucranianas.

La ofensiva se produjo en un momento de renovados contactos diplomáticos para intentar poner fin al conflicto, después de que el Kremlin manifestara su disposición a reanudar las conversaciones trilaterales con Ucrania y Estados Unidos.

Sin embargo, el nuevo bombardeo volvió a poner de manifiesto la distancia entre los esfuerzos diplomáticos y la continuidad de las operaciones militares.

El Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania informó de afectaciones en distintos distritos de Kiev, donde los equipos de rescate tuvieron que atender las consecuencias de los impactos y los incendios provocados por las explosiones.

Uno de los episodios más graves ocurrió en el distrito de Dniprovskyi, situado en la ribera oriental del río Dniéper.

Allí, un incendio dejó una persona muerta y seis heridos, entre ellos un menor de edad, según el balance difundido por las autoridades ucranianas.

Los daños reportados en zonas residenciales y en instalaciones de transporte evidenciaron nuevamente los riesgos que enfrentan los habitantes de la capital ante los ataques aéreos.

No obstante, la información disponible en el reporte inicial no permite establecer el alcance total de los desperfectos ni determinar si las cifras de víctimas podrían modificarse posteriormente.

MOSCÚ ABRE LA PUERTA A NUEVAS NEGOCIACIONES

El ataque ocurrió después de que Yuri Ushakov, asesor de política exterior del presidente ruso, Vladimir Putin, anunciara que Moscú había aceptado, en principio, retomar las negociaciones entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos.

De acuerdo con Ushakov, las conversaciones podrían reanudarse después del 10 de noviembre, una vez celebradas las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos. La propuesta contempla nuevamente la participación de los tres países en un esfuerzo diplomático dirigido a explorar una posible salida al conflicto.

El anuncio se produjo tras una reunión entre Putin y Steve Witkoff, enviado estadounidense, celebrada en San Petersburgo. El encuentro formó parte de los contactos impulsados por Washington para mantener abierto un canal de comunicación con Moscú y explorar las condiciones necesarias para avanzar hacia un acuerdo.

La aceptación rusa, sin embargo, fue expresada en términos preliminares. Por el momento, el anuncio no supone la existencia de un acuerdo de paz ni garantiza que las partes hayan resuelto sus diferencias sobre las condiciones para detener las hostilidades.

La eventual reanudación del diálogo también dependerá de que los gobiernos involucrados concreten la fecha, el formato y los temas que se discutirán.

Entre los principales desafíos de cualquier proceso de negociación se encuentran las condiciones para un eventual cese de los ataques, las garantías de seguridad y las exigencias contrapuestas de Moscú y Kiev.