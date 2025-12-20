Rusia deja ocho muertos en Odesa, Ucrania tras ataque con misiles

El jefe del equipo negociador de Ucrania confirmó la noche del viernes que su delegación concluyó encuentros separados en territorio estadounidense con representantes de Estados Unidos y de la Unión Europea, aunque evitó detallar los avances alcanzados.

El bombardeo ocurrió en un contexto particularmente sensible: un emisario del Kremlin tiene previsto viajar a Florida para sostener conversaciones vinculadas al plan de paz impulsado por Estados Unidos, iniciativa que la administración de Donald Trump ha promovido durante meses con reuniones paralelas con autoridades ucranianas y europeas, incluida una ronda celebrada esta semana en Berlín.

Un ataque con misiles lanzado por Rusia contra la infraestructura portuaria de Odesa, en el sur de Ucrania, dejó al menos ocho personas muertas y 27 heridas, informó este sábado el Servicio Estatal de Emergencias ucraniano, en un nuevo episodio de escalada militar mientras Moscú y Washington se preparan para reactivar contactos diplomáticos sobre una posible salida negociada al conflicto

Desde Kiev, el presidente Volodymyr Zelenskyy subrayó que el rumbo inmediato del conflicto dependerá en gran medida de la postura que adopte Washington tras sus consultas con Moscú. “La pregunta clave sigue siendo cómo responderán los Estados Unidos después de las conversaciones con los rusos. En este momento, honestamente, no lo sé, pero lo sabré más tarde hoy”, declaró durante una conferencia de prensa conjunta con el primer ministro de Portugal, Luís Montenegro.

En ese mismo encuentro, Zelenskyy anunció la firma de un acuerdo bilateral con Portugal para establecer la producción conjunta de drones marítimos, una capacidad que Kiev considera estratégica.

“Esta es una de las áreas más prometedoras de cooperación en defensa. Lo fundamental ahora es obtener resultados concretos y que todas las partes de Europa cuenten con capacidades suficientes para contrarrestar cualquier amenaza”, afirmó.

El Servicio de Emergencias precisó que varios de los heridos en Odesa viajaban en un autobús que circulaba cerca del epicentro del ataque, ocurrido la noche del viernes. Además, se reportaron camiones incendiados dentro de un estacionamiento y daños considerables a vehículos civiles.

El jefe de la administración regional de Odesa, Oleh Kiper, indicó que el puerto fue atacado con misiles balísticos. Moscú, por su parte, no reconoció explícitamente el ataque. El Ministerio de Defensa ruso señaló el sábado que el día anterior había golpeado una “infraestructura de transporte y almacenamiento” utilizada por las fuerzas armadas ucranianas, además de instalaciones energéticas y otras vinculadas al esfuerzo bélico de Kiev.

En paralelo, Ucrania intensificó sus propias operaciones. El Estado Mayor General informó que drones ucranianos atacaron una plataforma petrolera rusa, el buque patrulla militar Okhotnik y otras instalaciones estratégicas. Según el comunicado, el barco realizaba tareas de patrullaje en el mar Caspio, cerca de una plataforma de producción de petróleo y gas, aunque el alcance de los daños aún está siendo evaluado.

También fue atacada una plataforma de perforación en el yacimiento petrolero y gasífero Filanovsky, operado por la empresa rusa Lukoil. Asimismo, drones ucranianos impactaron un sistema de radar en la zona de Krasnosilske, en Crimea, territorio anexado por Rusia en 2014. Hasta el momento, ni el gobierno ruso ni Lukoil han emitido comentarios oficiales.

Lukoil, junto con la estatal Gazprom, figura entre las principales petroleras rusas afectadas por sanciones recientes de Estados Unidos, diseñadas para limitar los ingresos por exportaciones energéticas que sostienen el esfuerzo militar ruso. Kiev ha utilizado este mismo argumento para justificar una campaña sostenida de ataques de largo alcance contra la infraestructura energética rusa, al considerar que financia directamente la invasión a gran escala, que se encamina a cumplir cinco años.

El proceso diplomático impulsado por Trump continúa este sábado, aunque enfrenta profundas divergencias. Las demandas de Moscú y Kiev siguen siendo marcadamente incompatibles, mientras el presidente ruso Vladímir Putin ha reiterado recientemente su postura maximalista, respaldada —según el Kremlin— por avances graduales en el frente de batalla, pese a las elevadas pérdidas humanas.

El viernes, Putin afirmó que Rusia alcanzará sus objetivos militares si Ucrania no acepta las condiciones planteadas en las negociaciones de paz. En contraste, los líderes de la Unión Europea acordaron un paquete de apoyo por 90 mil millones de euros para Ucrania durante los próximos dos años, destinado a cubrir necesidades militares y económicas, aunque no lograron consenso para utilizar activos rusos congelados y optaron por financiar el apoyo mediante deuda en los mercados de capital.

De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, Ucrania requerirá aproximadamente 137 mil millones de euros adicionales entre 2026 y 2027. El gobierno de Kiev enfrenta una situación financiera crítica y necesita con urgencia esos recursos para sostener su funcionamiento a partir de la próxima primavera.

En este contexto, Kirill Dmitriev, director del fondo soberano ruso, tiene previsto reunirse en Miami con Steve Witkoff, enviado especial de Trump, y con Jared Kushner, yerno del mandatario estadounidense, según confirmó un funcionario de Estados Unidos bajo condición de anonimato. La reunión, aún no anunciada públicamente, se produciría tras los contactos sostenidos en Berlín sobre garantías de seguridad para Ucrania, concesiones territoriales y otros elementos del plan estadounidense.

El negociador ucraniano Rustem Umerov confirmó que la delegación de su país se reunió recientemente con socios norteamericanos y europeos en Estados Unidos y que acordaron mantener el “trabajo conjunto” en el corto plazo. Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, declaró que Moscú se prepara para nuevos contactos con Washington a fin de conocer los resultados de las reuniones celebradas en Berlín, sin ofrecer mayores precisiones.