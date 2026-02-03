Rusia hace su mayor bombardeo contra red eléctrica de Ucrania en lo que va de año

Internacional
/ 3 febrero 2026
    Rusia hace su mayor bombardeo contra red eléctrica de Ucrania en lo que va de año
    El bombardeo de al menos cinco regiones de Ucrania incluyó un número récord de 32 misiles balísticos y tuvo como objetivo específico la red eléctrica, señaló Zelenskyy. FOTO: AP.

Se trata del bombardeo más intenso a la red eléctrica este año. Al menos 10 personas resultaron heridas, dijeron las autoridades

KIEV.-Rusia lanzó alrededor de 450 drones de largo alcance y 70 misiles de varios tipos contra Ucrania en un gran ataque durante la noche.

El bombardeo ocurrió un día antes de que los dos países asistieran a conversaciones mediadas por Estados Unidos en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos, sobre el fin de la guerra total que Rusia inició hace casi cuatro años.

TE PUEDE INTERESAR: Trump afirma que Putin acordó detener los ataques a plantas energéticas de Ucrania

Lo anterior trasciende mientras las temperaturas en Kiev cayeron a -20 grados Celsius (-4 Fahrenheit) durante la noche y se mantuvieron en -16 ºC (-3 ºF) el martes.

De acuerdo al presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, el ataque es parte de la campaña continua de Moscú para dejar a los civiles sin luz, calefacción y agua corriente en medio del invierno más frío en años.

“Aprovechar los días más fríos del invierno para aterrorizar a la gente es más importante para Rusia que la diplomacia”, dijo Zelenskyy.

Instó a los aliados a enviar más suministros de defensa antiaérea y ejercer “máxima presión” sobre Rusia para poner fin a su invasión a gran escala, que comenzó el 24 de febrero de 2022.

A un año de esfuerzos, el gobierno de Trump todavía busca un avance en temas clave como quién conserva la tierra ucraniana que el ejército ruso ha ocupado, y un acuerdo integral parece lejano. Las conversaciones en Abu Dabi estaban programadas para el miércoles y jueves.

Fue el pasado primero de febrero que un ataque ruso con drones impactó el domingo un autobús que transportaba mineros y mató a 15 personas.

El ataque fue perpetrado contra un autobús de la empresa que transportaba mineros desde la empresa luego de un turno laboral en la región de Dnipropetrovsk.

Los ataques se han suscitado pese a que el pasado jueves Estados Unidos informó que Rusia detendría sus ataques durante una semana, situación que no se ha cumplido.

