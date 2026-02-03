Rusia hace su mayor bombardeo contra red eléctrica de Ucrania en lo que va de año

KIEV.-Rusia lanzó alrededor de 450 drones de largo alcance y 70 misiles de varios tipos contra Ucrania en un gran ataque durante la noche.

El bombardeo ocurrió un día antes de que los dos países asistieran a conversaciones mediadas por Estados Unidos en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos, sobre el fin de la guerra total que Rusia inició hace casi cuatro años.

Lo anterior trasciende mientras las temperaturas en Kiev cayeron a -20 grados Celsius (-4 Fahrenheit) durante la noche y se mantuvieron en -16 ºC (-3 ºF) el martes.

De acuerdo al presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, el ataque es parte de la campaña continua de Moscú para dejar a los civiles sin luz, calefacción y agua corriente en medio del invierno más frío en años.