Rusia lanza un ataque ‘brutal’ contra Ucrania mientras continúan las conversaciones de paz

Rusia lanzó un gran ataque con drones y misiles contra las dos ciudades más grandes de Ucrania, Kiev y Járkov, la mañana del sábado, mientras los negociadores estadounidenses, ucranianos y rusos se reunían en los Emiratos Árabes Unidos para un segundo día de conversaciones de paz tripartitas.

“¿Esfuerzos de paz? ¿Reunión trilateral en los Emiratos Árabes Unidos? ¿Diplomacia? Para los ucranianos, esta fue otra noche de terror ruso”, declaró el ministro de Asuntos Exteriores del país, Andrii Sybiha, tras el último ataque ruso contra infraestructura crítica.

TE PUEDE INTERESAR: Trump amenaza a Canadá con un arancel del 100% por posible acuerdo con China

Cínicamente, Putin ordenó un brutal ataque masivo con misiles contra Ucrania justo mientras las delegaciones se reunían en Abu Dabi para impulsar el proceso de paz liderado por Estados Unidos. Sus misiles impactaron no solo a nuestro pueblo, sino también a la mesa de negociaciones.

“Este ataque bárbaro demuestra una vez más que el lugar de Putin no está en la Junta de Paz (del presidente estadounidense Donald Trump), sino en el banquillo de los acusados del tribunal especial”, escribió Sybiha en X.

A pesar de la última ola de ataques, las conversaciones en Abu Dhabi se reanudaron el sábado por la mañana.

Cuando las conversaciones se interrumpieron más tarde ese mismo día, ambas partes sugirieron que estaban abiertas a más diálogo, y Zelensky describió las conversaciones como constructivas y sugirió que se podría celebrar otra ronda de conversaciones quizás la próxima semana.

Mientras Kiev y otras ciudades se encuentran en medio de cortes generalizados de calefacción, agua y electricidad tras los ataques rusos a la infraestructura energética, los funcionarios de la capital dijeron que una persona murió y al menos 15 resultaron heridas en los ataques que continuaron hasta la mañana.

Los ingenieros de Kiev se enfrentan a la enorme tarea de reconectar la calefacción de los edificios de apartamentos. Informaron que 6.000 bloques de apartamentos de la ciudad se quedaron sin calefacción el sábado por la mañana, 4.000 más que en días anteriores, incluyendo muchos que habían sido reconectados recientemente.

Las estimaciones iniciales indicaban que al menos 1,2 millones de consumidores estaban sin electricidad en todo el país, incluidos 800.000 en Kiev.

La fuerza aérea ucraniana dijo que Rusia había utilizado 396 drones y misiles en los ataques, y los funcionarios advirtieron que hasta el 80% del país enfrentó cortes de energía de emergencia inmediatamente después del ataque.

Los ataques rusos, que tuvieron lugar en medio de las primeras conversaciones tripartitas de la guerra, se producen en paralelo a la insistencia de Moscú en que debe controlar la región oriental ucraniana del Donbás, lo que pone de relieve las dudas de que hable en serio sobre la paz.

Tras los ataques, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, dijo que los acuerdos sobre defensa aérea alcanzados con Trump en Davos esta semana deben “implementarse plenamente”.

Zelensky y Trump se reunieron en el Foro Económico Mundial el jueves y discutieron el apoyo de defensa aérea para Ucrania, pero ninguno de los líderes especificó después lo que se había acordado.

El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, dijo: “Actualmente, se sabe que una persona murió y cuatro resultaron heridas”, escribió en una publicación en las redes sociales, y agregó que tres de los heridos habían sido ingresados en el hospital.

Se produjeron incendios en varios edificios alcanzados por restos de drones, mientras que los servicios de calefacción y agua en algunas partes de la capital quedaron interrumpidos, dijo.

Las huelgas se producen en medio de una crisis energética que se agrava a mediados del invierno y que se centra en la capital, donde muchos se han quedado sin calefacción ni electricidad durante un período prolongado.

Klitschko dijo el viernes que unos 1.940 edificios residenciales en Kiev estaban sin calefacción después de los renovados ataques, y agregó que “este puede no ser el momento más difícil todavía”.

Su oficina dijo que alrededor de 600.000 residentes habían huido de la ciudad temporalmente durante la crisis energética de enero que ha dejado manzanas enteras de la ciudad a oscuras.

El jefe de la administración militar de Kiev, Tymur Tkachenko, informó de ataques en al menos cuatro distritos. Un centro médico se encontraba entre los edificios dañados.

Kiev ya ha sufrido dos ataques nocturnos masivos este año que han dejado sin electricidad ni calefacción a cientos de edificios residenciales. Los equipos de emergencia seguían trabajando para restablecer el servicio a los residentes, con temperaturas nocturnas que descendieron a -13 °C.

En Járkov, un objetivo frecuente a 30 kilómetros de la frontera rusa, el alcalde de la ciudad, Ihor Terekhov, dijo que 25 drones habían atacado varios distritos durante dos horas y media, con al menos 14 personas heridas.

Escribiendo en Telegram, Terekhov dijo que los drones habían atacado un dormitorio para personas desplazadas, un hospital y una maternidad.

El primer contacto directo conocido entre funcionarios ucranianos y rusos sobre la propuesta respaldada por Estados Unidos también comenzó el viernes.

El negociador jefe de Ucrania, Rustem Umerov, dijo que las discusiones se habían centrado “en los parámetros para poner fin a la guerra de Rusia y la lógica ulterior del proceso de negociación”.

Un borrador inicial estadounidense provocó fuertes críticas en Kiev y Europa occidental por apegarse demasiado a la línea de Moscú, mientras que versiones posteriores provocaron el rechazo de Rusia por plantear la idea de fuerzas de paz europeas.

Ambas partes dicen que el destino del territorio en la región oriental del Donbass es uno de los principales puntos de conflicto en la búsqueda de una solución a una guerra que ha matado a decenas de miles, desplazado a millones y diezmado partes de Ucrania.