Rusia lanzó una nuevo ataque masivo de 400 drones contra Ucrania

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Internacional
/ 24 marzo 2026
    Rusia lanzó una nuevo ataque masivo de 400 drones contra Ucrania
    Moscú intensifica sus esfuerzos para abrirse paso a través de las defensas ucranianas en la línea del frente, en lo que podría ser el inicio de una esperada ofensiva terrestre de primavera. AP.

Los civiles ucranianos han soportado bombardeos implacables desde que Rusia lanzó una invasión a gran escala de su vecino hace más de cuatro años

KIEV.- Cuatro personas murieron luego de que fueran víctimas de un importante ataque ruso con drones y misiles contra zonas civiles de Ucrania, asimismo 35 más fueron heridas.

De acuerdo a los informes, Rusia disparó casi 400 drones de largo alcance contra Ucrania durante la noche, informó la fuerza aérea ucraniana.

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Esta embestida continuó hasta el martes, cuando decenas de drones apuntaron a la capital, Kiev, a plena luz del día.

Asimismo Rusia también lanzó 23 misiles de crucero y siete misiles balísticos contra Ucrania durante la noche, alcanzando al menos 10 ubicaciones en todo el país, según la fuerza aérea.

Los ataques hirieron a 13 personas, incluidos tres niños, en la ciudad de Dnipro, en el centro de Ucrania, y otro ataque a plena luz del día alcanzó un bloque de apartamentos en el centro de la ciudad occidental de Leópolis, cerca de la frontera con Polonia, donde dos personas resultaron gravemente heridas.

RUSIA REFUERZA ATAQUES

En la línea del frente de aproximadamente mil 250 kilómetros que serpentea por las zonas orientales y meridionales de Ucrania, los defensores, faltos de efectivos, se han estado preparando para una nueva ofensiva del ejército ruso, más numeroso.

El comandante en jefe de las fuerzas armadas de Ucrania, el general Oleksandr Syrskyi, señaló que en los últimos días las tropas rusas han realizado intentos simultáneos de romper las líneas defensivas en varias áreas estratégicas.

El Instituto para el Estudio de la Guerra, un centro de estudios con sede en Washington, indicó que el reporte de Syrskyi respaldaba su evaluación de que la ofensiva rusa de primavera-verano ya está en marcha.

Rusia ha intensificado sus ataques desde el 17 de marzo y ha trasladado equipo pesado y más tropas a la línea del frente, señaló la organización a última hora del lunes.

Por otro lado, Ucrania también ha utilizado sus drones de largo alcance producidos en el país para atacar zonas de Rusia que respaldan el esfuerzo bélico de Moscú.

Las defensas aéreas rusas interceptaron 55 drones ucranianos durante la noche sobre regiones rusas, la Crimea anexionada y el mar Negro, informó el Ministerio de Defensa ruso el martes.

Al momento las conversaciones mediadas por Estados Unidos entre Moscú y Kiev durante el último año no han traído alivio, ya que Rusia rechazó la oferta de Ucrania de un alto el fuego.

En medio del conflicto en Oriente Medio, Kiev está ofreciendo a socios de Estados Unidos y del Golfo las defensas antidrones de Ucrania, probadas en combate, con la esperanza de intercambiar ese conocimiento por los escasos misiles de defensa aérea Patriot que necesita para repeler los bombardeos rusos.

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Perla Sánchez

Perla Sánchez

Como egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC, he dedicado los últimos 14 años al periodismo. Mi carrera se distingue por un compromiso con temas del periodismo judicial:derechos humanos, nuevo sistema penal , desaparecidos, asociaciones civiles y víctimas. Actualmente me desempeño como editora de las secciones Internacional y Finanzas donde he tenido la oprtunidad de extender mi experiencia en temas relacionados

A lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de tomar cursos y diplomados con asociaciones como USAID-Documenta AC, México Evalúa, Seguridad con Justicia, Poder Judicial, Segob, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística.

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