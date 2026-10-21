Rusia libera al ciudadano estadounidense Stephen Hubbard, que se encontraba encarcelado, tras una petición de Trump

Stephen Hubbard, de 74 años, fue liberado de su cautiverio y se encontraba en un aeropuerto esperando ser transportado de regreso a los Estados Unidos junto a Witkoff, quien estaba en San Petersburgo reunido con el presidente ruso Vladimir Putin.

Un profesor estadounidense jubilado fue liberado de una prisión rusa donde había estado encarcelado durante más de cuatro años acusado de luchar como mercenario para Ucrania , según anunció el miércoles el enviado estadounidense Steve Witkoff .

“Quería darle las gracias de todo corazón. El presidente le envía su agradecimiento. Toda nuestra nación le envía su agradecimiento”, le dijo Witkoff a Putin. “Gracias a usted, él regresa a casa con su familia.

Hubbard, que sirvió en la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional de Estados Unidos, fue liberado después de que Donald Trump revelara que había estado negociando su liberación con Putin.

“He estado hablando con el presidente Putin sobre el señor Hubbard. He hablado con él largo y tendido. Le he pedido que lo libere. Veremos qué sucede”, dijo Trump a los periodistas en la Casa Blanca el martes.

Según informó CBS News, el oriundo de Michigan volará desde San Petersburgo a Texas, donde recibirá tratamiento médico en un hospital militar .

Hubbard, cuyo estado de salud es delicado, permanecía bajo custodia rusa desde que fue detenido en su domicilio en Izyum, Ucrania, por las fuerzas rusas en abril de 2022.

La detención se produjo poco más de un mes después de la invasión a gran escala de Rusia a su país vecino y la semana en que Rusia tomó posesión de la región del óblast de Járkov durante seis meses.

Residía en la ciudad ucraniana de Izyum desde 2014 y fue acusado de haberse alistado como mercenario en una unidad de defensa territorial ucraniana, donde supuestamente le prometieron 1.000 dólares al mes.

La familia de Hubbard negó las acusaciones, afirmando que él compartía sentimientos prorrusos y que no se armaría debido a su edad.

“Él es muy poco militar”, dijo su hermana Patricia Hubbard Fox a Reuters por teléfono el mes pasado. “Nunca tuvo un arma, ni poseyó una, ni hizo nada de eso... Es más bien un pacifista”.

Hubbard fue condenado a 6 años y 10 meses de prisión tras ser declarado culpable del cargo de mercenario durante un juicio a puerta cerrada en octubre de 2024.

Según informaron sus abogados a Reuters, presuntamente fue trasladado a varias prisiones antes de acabar en un complejo de detención en la región de Mordovia, al este de Moscú.

En enero de 2025, el Departamento de Estado de Estados Unidos declaró ilegal la captura de Hubbard, lo que permitió a los funcionarios gubernamentales iniciar negociaciones para su liberación.

La liberación de Hubbard se produce al comienzo de las conversaciones entre Witkoff y el Kremlin sobre la última reanudación de las negociaciones comerciales entre los dos países para poner fin a la guerra en Ucrania.

Hubbard es el último estadounidense declarado oficialmente detenido injustamente que ha sido liberado del cautiverio ruso.