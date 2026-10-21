Un hombre pakistaní fue arrestado por presuntamente dirigir una estafa con el Servicio Postal de EU que causó pérdidas por valor de 126 mdd

Faheem Akram, de 33 años, fue arrestado tras una búsqueda que duró varias semanas e incluyó redadas en varias partes del país, según informó a los periodistas Atif Ameer, un alto funcionario de la Agencia Nacional de Investigación de Delitos Cibernéticos.

Las autoridades paquistaníes, actuando con base a información de inteligencia, arrestaron a un hombre acusado de dirigir una operación en línea de falsificación de sellos postales que, según los fiscales estadounidenses, causó pérdidas de más de 126 millones de dólares al Servicio Postal de Estados Unidos , informó la agencia paquistaní de investigación de delitos cibernéticos.

Faheem Akram, de 33 años, fue arrestado tras una búsqueda que duró varias semanas e incluyó redadas en varias partes del país, según informó a los periodistas Atif Ameer, un alto funcionario de la Agencia Nacional de Investigación de Delitos Cibernéticos.

Akram, residente de Khanewal, en la provincia oriental de Punjab, fue acusado formalmente por un gran jurado federal en el Distrito Sur de Florida, según informó la Fiscalía de los Estados Unidos para dicho distrito en un comunicado del 28 de septiembre.

La fiscalía alegó que Akram operaba LabelsBank.com, un sitio web no autorizado que vendió más de 5.1 millones de etiquetas postales falsificadas a más de 5 mil 200 clientes.

Las etiquetas suelen costar 2 dólares cada una, independientemente del peso, el tamaño o el destino del paquete.

Según la Fiscalía de los Estados Unidos, las etiquetas falsificadas permitieron a los clientes enviar paquetes a precios muy inferiores a las tarifas postales legítimas, lo que provocó pérdidas de ingresos y costes de envío para el Servicio Postal.

Su estimación de más de 126 millones de dólares representa supuestas pérdidas para el Servicio Postal, y no los ingresos procedentes de las ventas del sitio web.

Ameer afirmó que los investigadores paquistaníes descubrieron que Akram operó el sitio web desde agosto de 2023 hasta septiembre de 2026 y utilizó 16 cuentas bancarias para el negocio.

Según explicó, entre esas cuentas figuraban las de Akram, su hermano, su esposa, su hermana y su tía. No estaba claro si Akram sería extraditado a Estados Unidos o si sería juzgado en Pakistán.