KIEV.- Un alto funcionario del Kremlin afirmó que aún si un acuerdo de paz pone fin a la guerra de casi cuatro años, la policía y la Guardia Nacional de Rusia permanecerán en el Donbás, en el este de Ucrania, para supervisar la preciada región industrial.

Elasesor del Kremlin Yuri Ushakov dijo a Kommersant que “es completamente posible que no haya tropas (en el Donbás), ni rusas ni ucranianas” en un escenario de posguerra. “Estará la Guardia Nacional, nuestra policía, todo lo necesario para mantener el orden y organizar la vida”, aseguró.

TE PUEDE INTERESAR: México, clave en la competencia de EU con China por el liderazgo mundial: expertas

Rusia ha capturado alrededor del 20% de su país vecino desde la anexión ilegal de Crimea por parte de Moscú en 2014 y la toma de territorio en el este por separatistas respaldados por Rusia, así como el terreno tomado después de que se lanzara la invasión a gran escala el 24 de febrero de 2022.

Ucrania dice que su constitución no le permite ceder territorio. Rusia, que anexó ilegalmente Donetsk y otras tres regiones en 2022, dice lo mismo.

No obstante, Ushakov afirmó que “no importa cuál sea el resultado (de las conversaciones de paz), este territorio (el Donbás) es territorio de la Federación Rusa”.

Cabe destacar que los negociadores estadounidenses han intentado atender las demandas de cada lado mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presiona para dar un rápido fin a la guerra de Rusia y se muestra cada vez más exasperado por los retrasos.

Hasta el momento la búsqueda de posibles acuerdos se ha topado con un gran obstáculo sobre quién se quedará con el territorio ucraniano que las fuerzas rusas han ocupado hasta ahora.