Rusia pierde 8 soldados por cada soldado ucraniano muerto, mientras las bajas del ejército se disparan

Si bien durante gran parte de la guerra la proporción de bajas entre Rusia y Ucrania fue de aproximadamente 2:1, las pérdidas de Moscú se han disparado en 2026, en gran parte debido al avance de los ataques con drones de Ucrania, según el centro de estudios estratégicos Center for Strategic International Studies.

Rusia está perdiendo ahora ocho soldados por cada soldado ucraniano muerto en el campo de batalla , y el ejército de Moscú ha sufrido 1,4 millones de bajas desde el inicio de la invasión en 2022, según un nuevo informe.

Rusia acumula ya 450.000 soldados muertos desde que comenzó la guerra, una cifra nueve veces mayor que el total de bajas soviéticas y rusas en todas las guerras combinadas desde la Segunda Guerra Mundial, según ha constatado el CSIS.

Según el estudio, el aumento de las pérdidas se ha hecho más evidente después de que la tasa mensual de bajas en Rusia superara las 30.000 este año, superando con creces la tasa mensual de reclutamiento de Moscú, que se sitúa en 27.000.

El CSIS atribuyó la elevada tasa de bajas a la estrategia rusa de “trituradora de carne”, así como a “su incapacidad para llevar a cabo eficazmente operaciones combinadas y de guerra conjunta, sus deficientes tácticas y entrenamiento, la corrupción y la baja moral”.

Rusia también perdió el acceso al sistema de satélites Starlink de SpaceX en 2026, lo que sumió en el caos los sistemas de comunicación de primera línea de Moscú y los dejó vulnerables a los contraataques de Ucrania , añadió el centro de estudios.

Mientras tanto, Ucrania ha adquirido mayor experiencia en el campo de batalla a medida que la guerra se prolonga, y su sistema de drones ha evolucionado para alcanzar más objetivos más allá de las líneas del frente.

“El resultado es una guerra de desgaste extenuante, librada en innumerables enfrentamientos a lo largo de un frente de más de 1.000 kilómetros, en la que incluso el bando que lleva la iniciativa avanza a ritmos históricamente lentos”, concluyó el CSIS.

Rusia tampoco ha obtenido resultados muy positivos tras sus crecientes pérdidas en 2026, ya que Moscú apenas logró infiltrarse en menos de 31 kilómetros cuadrados en junio, una mera fracción de los casi 480 kilómetros cuadrados conquistados en el mismo mes del año pasado, según el Instituto para el Estudio de la Guerra, un centro de estudios.

Según el ISW, las ganancias totales de Moscú en 2026 se reducen a tan solo 240 millas cuadradas, casi una décima parte de lo que logró tomar en los primeros seis meses de 2025.

Ante la pérdida de decenas de miles de soldados al mes por parte de Rusia a cambio de escasos avances y los repetidos ataques de drones ucranianos contra Moscú, el Kremlin ha intensificado su propia campaña de bombardeos contra Kiev.

El jueves se produjo uno de los ataques más mortíferos contra la ciudad, con al menos 20 muertos y decenas de heridos en lo que las autoridades ucranianas describieron como una “noche de horror”.