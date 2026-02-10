Rusia planea aumentar fuerzas en el flanco oriental de la OTAN, mientras sigue la guerra en Ucrania

LONDRES.-Rusia planea aumentar significativamente sus fuerzas en el flanco oriental de la alianza militar, dependiendo del resultado de la guerra en Ucrania.

Kaupo Rosin, jefe del servicio de inteligencia exterior de Estonia, también declaró a medios masivos de comunicación que el presidente ruso Vladímir Putin actualmente no tiene ningún deseo de detener la invasión de la vecina Ucrania, que lleva casi cuatro años.

Indicó que el plan estará fuertemente influenciado por el resultado de las discusiones que involucran a Moscú, Washington y Kiev sobre un cese de hostilidades en Ucrania, dijo.

Destacó que Rusia necesitará mantener una “porción significativa” de su ejército dentro de la Ucrania ocupada y en Rusia para prevenir futuras acciones ucranianas, añadió.

Añadió que aunque no hay suficientes recursos disponibles para que Moscú lance un ataque contra la OTAN, hay preocupación por el rearme de Europa y su capacidad para llevar a cabo acciones militares contra Rusia en los próximos años.

SIN RUMBO CLARO, NI AVANCES

Las conversaciones mediadas por Estados Unidos entre enviados de Rusia y Ucrania en las últimas semanas han sido descritas por funcionarios de ambas partes como constructivas y positivas, pero no ha habido señales de avances en cuestiones clave.

Mientras tanto, los funcionarios rusos están ganando tiempo en las conversaciones con Washington y “no hay absolutamente ninguna discusión sobre cómo cooperar realmente con Estados Unidos de manera significativa”, señaló Rosin.

Señalan públicamente en que quieren un acuerdo negociado, pero han mostrado poca disposición a comprometerse y se mantienen firmes en que sus demandas deben cumplirse.

Por su parte la Casa Blanca respondió a los comentarios y dijo que los negociadores del presidente habían hecho “un progreso tremendo” en las conversaciones para poner fin a la guerra en Ucrania.

Aunque se han producido intercambios de prisioneros esporádicos desde mayo, señalaron en particular un reciente acuerdo en Abu Dabi entre Estados Unidos, Ucrania y Rusia para liberar a más de 300 prisioneros.