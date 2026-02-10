Rusia planea aumentar fuerzas en el flanco oriental de la OTAN, mientras sigue la guerra en Ucrania

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/ 10 febrero 2026
    Rusia planea aumentar fuerzas en el flanco oriental de la OTAN, mientras sigue la guerra en Ucrania
    Rusia cree que puede “burlarse” de Estados Unidos durante las negociaciones sobre cómo poner fin a la guerra. AP.

Implica crear nuevas unidades militares y multiplicar por dos o tres veces la fuerza previa a la guerra

LONDRES.-Rusia planea aumentar significativamente sus fuerzas en el flanco oriental de la alianza militar, dependiendo del resultado de la guerra en Ucrania.

Kaupo Rosin, jefe del servicio de inteligencia exterior de Estonia, también declaró a medios masivos de comunicación que el presidente ruso Vladímir Putin actualmente no tiene ningún deseo de detener la invasión de la vecina Ucrania, que lleva casi cuatro años.

TE PUEDE INTERESAR: Hombre irlandés detenido por ICE desde hace cinco meses, teme por su vida

Indicó que el plan estará fuertemente influenciado por el resultado de las discusiones que involucran a Moscú, Washington y Kiev sobre un cese de hostilidades en Ucrania, dijo.

Destacó que Rusia necesitará mantener una “porción significativa” de su ejército dentro de la Ucrania ocupada y en Rusia para prevenir futuras acciones ucranianas, añadió.

Añadió que aunque no hay suficientes recursos disponibles para que Moscú lance un ataque contra la OTAN, hay preocupación por el rearme de Europa y su capacidad para llevar a cabo acciones militares contra Rusia en los próximos años.

SIN RUMBO CLARO, NI AVANCES

Las conversaciones mediadas por Estados Unidos entre enviados de Rusia y Ucrania en las últimas semanas han sido descritas por funcionarios de ambas partes como constructivas y positivas, pero no ha habido señales de avances en cuestiones clave.

Mientras tanto, los funcionarios rusos están ganando tiempo en las conversaciones con Washington y “no hay absolutamente ninguna discusión sobre cómo cooperar realmente con Estados Unidos de manera significativa”, señaló Rosin.

Señalan públicamente en que quieren un acuerdo negociado, pero han mostrado poca disposición a comprometerse y se mantienen firmes en que sus demandas deben cumplirse.

Por su parte la Casa Blanca respondió a los comentarios y dijo que los negociadores del presidente habían hecho “un progreso tremendo” en las conversaciones para poner fin a la guerra en Ucrania.

Aunque se han producido intercambios de prisioneros esporádicos desde mayo, señalaron en particular un reciente acuerdo en Abu Dabi entre Estados Unidos, Ucrania y Rusia para liberar a más de 300 prisioneros.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Conflictos
Guerras

Localizaciones


Rusia

Personajes


Vladímir Putin

Perla Sánchez

Perla Sánchez

Como egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC, he dedicado los últimos 14 años al periodismo. Mi carrera se distingue por un compromiso con temas del periodismo judicial:derechos humanos, nuevo sistema penal , desaparecidos, asociaciones civiles y víctimas. Actualmente me desempeño como editora de las secciones Internacional y Finanzas donde he tenido la oprtunidad de extender mi experiencia en temas relacionados

A lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de tomar cursos y diplomados con asociaciones como USAID-Documenta AC, México Evalúa, Seguridad con Justicia, Poder Judicial, Segob, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística.

Selección de los editores
Penalización de género

Penalización de género
true

Tequila, punto de inflexión en Morena
La organización México Evalúa sostiene en reporte que desapariciones pasaron de 4 mil 114 en 2015 a 12 mil 872 en 2025.

Acusa Sheinbaum problemas en plataforma de desaparecidos
La FGJCDMX informó la detención de Gaby “N”, señalada por su presunta participación en un hecho vial que derivó en la muerte de un motociclista de 52 años en la alcaldía Iztapalapa.

Detienen a Gaby ‘N’... la enfermera que atropelló y arrastró por más de 1 km a motociclista en Iztapalapa
La vacuna triple viral, conocida como SPR o MMR, la cual protege contra sarampión, rubéola y paperas; esquema que forma parte del Programa Universal de Vacunación.

¿Por qué los adultos mayores no deben vacunarse contra el sarampión?
Se mantendrán condiciones para la caída de nieve o aguanieve en las sierras de Sonora, Chihuahua, Sinaloa (norte) y Durango

Se aproxima un nuevo Frente Frío a México, azotará con heladas de -5 grados, lluvias y aguanieve
Icónico. Pese a las críticas negativas el Super Bowl repuntó las reproducciones del catálogo musical del puertorriqueño.

Vieron show de Bad Bunny, ¡142.3 millones de personas!
Los colores del nuevo logo provocaron especulaciones sobre los posibles finalistas del Super Bowl.

NFL presenta el logo del Super Bowl LXI y comienzan las especulaciones rumbo a 2027