Rusia reabastece a Cuba con 100 mil toneladas de crudo durante bloqueo de los Estados Unidos

El 4 de abril se reportó que las operaciones del barco petrolero ruso ‘Anatoli Kolodkin’ concluyeron con el depositaje de 730 mil barriles de crudo. La acción ocurrió mientras los Estados Unidos han mantenido un bloqueo comercial de petróleo contra Cuba, desde principios del 2026.

‘Fue un proceso de descarga satisfactorio (...) y aunque estas 100 mil toneladas no son la solución definitiva, sí alivian la situación energética del país. Ya estamos preparando la llegada del crudo a las refinerías para su tratamiento’ celebró Irenaldo Pérez Cardoso, director adjunto de la estatal Unión Cuba-Petróleo.

El cargamento de Rusia llegó a la isla cubana, específicamente al puerto de Matanzas, el 31 de marzo. Ha sido la primera embarcación de su tipo en desembarcar en Cuba desde el bloqueo de crudo de los Estados Unidos. Las autoridades cubanas anunciaron que iniciarán con el proceso de refinación de las 100 mil toneladas de material. Se estima que el apoyo de Rusia solucione, momentáneamente, la crisis energética que ocurre en el territorio cubano.

Expertos especulan que el refinamiento del crudo, para volverlo combustible, se tardará de 15 a 20 días. Directivos de Cupet (Unión Cuba Petróleo) informaron que el material recibido tiene como objetivo transformarse en diésel. Su distribución se concentrará en remediar la crisis eléctrica y así reanudar las actividades económicas esenciales.

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Las Naciones Unidas y organizaciones a favor de los derechos humanos han condenado el bloqueo comercial a Cuba, el cual es dirigido por la administración de Trump, como un acto que vulnera los derechos de los habitantes.