Rusia sugiere que Trump tiene una ‘sobrecarga emocional’ tras llamar a Putin ‘loco’ por los ataques en Ucrania

Rusia ha sugerido que Donald Trump sufre de una “sobrecarga emocional” después de que el comandante en jefe criticara al presidente ruso Vladimir Putin como “loco” por sus crecientes ataques a Ucrania.

“Estamos realmente agradecidos a los estadounidenses y al presidente Trump personalmente por su ayuda en la organización y el lanzamiento de este proceso de negociación”, dijo el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, cuando se le preguntó sobre las críticas anteriores de Trump a Putin.

“Por supuesto, al mismo tiempo, este es un momento crucial, asociado, por supuesto, con la sobrecarga emocional de absolutamente todos y con reacciones emocionales”.

Rusia lanzó el domingo por la noche su mayor ataque aéreo de la guerra de tres años hasta el momento, dijo el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

Trump declaró el domingo por la noche que Putin se había “vuelto absolutamente LOCO” al desatar su mayor campaña de bombardeos hasta el momento sobre Ucrania, apenas una semana después de asegurar que las conversaciones de paz comenzarían “ de inmediato”.

El bombardeo también se produjo después de que las naciones en guerra liberaran a más de mil prisioneros, entre soldados y civiles, en el mayor intercambio de la guerra durante el fin de semana.

El ataque incluyó 355 drones de ataque y nueve misiles de crucero, publicó Zelensky en X.

“Siempre he tenido una muy buena relación con Vladimir Putin de Rusia, pero algo le ha pasado”, se enfureció Trump en Truth Social a raíz del incesante bombardeo de Moscú.

¡Se ha vuelto completamente LOCO! Está matando a mucha gente innecesariamente, y no me refiero solo a soldados. Están disparando misiles y drones contra ciudades de Ucrania sin ningún motivo.

Trump también criticó al presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

“Todo lo que sale de la boca de Zelensky causa problemas; no me gusta, y más vale que pare. Esta es una guerra que nunca habría comenzado si yo fuera presidente. Esta es la guerra de Zelenski, Putin y Biden, no de Trump. Solo estoy ayudando a apagar los grandes y desagradables incendios que se han iniciado debido a la incompetencia y el odio flagrantes”, dijo.

Zelensky no ha abordado directamente las críticas de Trump, pero declaró en una publicación en X que el mundo estaba dedicando más esfuerzos al “diálogo” con Putin en lugar de ejercer una presión real sobre el jefe del Kremlin.

Solo una sensación de total impunidad puede permitir a Rusia llevar a cabo tales ataques y seguir aumentando su escala. No hay una lógica militar real en esto, pero sí un importante significado político, afirmó.

“Con esto, Putin demuestra cuánto desprecia al mundo que dedica más esfuerzo al “díalogo” con él que a ejercer presión real.

Como cualquier criminal, Rusia solo puede ser reprimida por la fuerza. Solo mediante la fuerza de Estados Unidos, de Europa y de todas las naciones que valoran la vida y que se pueden detener estos ataques y lograr una paz verdadera.

Zelensky también pidió mayores sanciones a la luz de los recientes ataques.

“El aumento de los ataques rusos debería responderse con mayores sanciones. La indiferencia de Rusia hacia la diplomacia y su negativa incluso a considerar un alto al fuego deben responderse con la congelación de las finanzas rusas y la suspensión de su comercio de petróleo, afirmó.

Agradezco a todos los que en el mundo abogan por este tipo de agenda contundente. Rusia debe poner fin a su guerra. Y para que eso suceda, debemos privarla de los recursos que alimentan su voluntad de luchar.