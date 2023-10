¿Sabes cuál es el asombroso origen de los diamantes rosas?

La relación entre la ruptura de los continentes y los yacimientos de diamantes no es una idea nueva; sin embargo, los detalles son objeto de debate . Un estudio de modelización reciente sugiere que la ruptura de los supercontinentes quizá haya desencadenado corrientes de agitación en el manto terrestre que provocaron erupciones con abundancia de diamantes capaces de perforar la corteza de la Tierra.

Aun así, quedan algunos interrogantes. “Esta es la última parte de la historia”, dijo Steve Shirey, geoquímico isotópico de Carnegie Science en Washington D. C., que no formó parte del equipo del estudio. Por ejemplo, se pregunta por qué se acumuló tanto carbono como para generar la abundancia de diamantes de Argyle en primera instancia.

David Phillips, geoquímico de la Universidad de Melbourne, señala que el nuevo rango de edad de Argyle podría reducirse aún más. “Es posible que las conclusiones de este estudio sean correctas, pero, en mi opinión, esto sigue siendo una incógnita”, afirmó.

Gernon subraya que comprender un sistema tan antiguo no es tarea sencilla. Y una cosa es segura: “La naturaleza siempre nos da sorpresas”, concluyó. c.2023 The New York Times Company.

Por Maya Wei-Haas, The New York Times.