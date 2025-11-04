¿Sabías que más de 150 millones respiran aire contaminado en América Latina?, según la OPS

CIUDAD DE MÉXICO- De acuerdo con datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), hay registros de que en 2019 se hubo 380,000 muertes prematuras vinculadas a la contaminación esta cifra se ha mantenido estable no obstante tanto a los avances tecnológicos como a las políticas ambientales.

El diagnóstico tardío de las enfermedades respiratorias tales como la EPOC, el asma o el cáncer de pulmón, que se consideran entre las principales causas de mortalidad y discapacidad en la región, son frecuentes.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: Contaminación del aire, un problema de salud pública

A esta situación se suma, según la revista The Lancet, es el propio sector salud el responsable del 5 % de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, por lo que ocurre una paradoja ya que la atención médica que busca salvar vidas, a su vez contribuye a un daño ambiental que las pone en riesgo.

En opinión de los expertos, la solución a esta situación es la disminución de la contaminación y, además tomar medidas antes de que las enfermedades se agraven, a través del fortaleciendo el primer nivel de atención y de la prevención, además del diagnóstico oportuno y la innovación tecnológica.

Siendo así, que la acción temprana frente a las enfermedades respiratorias se puede traducir más en una inversión qu un gasto. La revista científica BMJ Global Healt indica que los costos relacionados a la atención tardía pueden ser entre 10 y 60 veces más altos que las inversiones en prevención y diagnóstico oportuno.

“El derecho a respirar aire limpio debería ser un principio básico de equidad en salud”, señala un reciente informe de la OMS que resalta que el 99 % de la población mundial habita en entornos en donde hay niveles de contaminación que rebasan los límites recomendados.

50 CIUDADES SE COMPROMETEN A HACER LO POSIBLE POR SALVAR A 450 MIL PERSONAS DE LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE

Alrededor de 50 ciudades de todo el mundo se comprometieron en Río de Janeiro previo a la COP30 que se llevará acabo en la ciudad brasileña de Belém, a realizar acciones de reducción de las emisiones contaminantes y de mejoría de la calidad atmosférica que posibiliten poder salvar a unas 450,000 personas de la contaminación del aire hasta 2040.

Este compromiso lo hicieron los alcaldes de las ciudades que conforman el Acelerador de Aire Limpio, misma que es una iniciativa impulsada por el C40, una organización que congrega a cerca de cien metrópolis comprometidas en la batalla contra los cambios climáticos.

De a cuerdo al C40, este compromiso con la reducción de la contaminación del aire va a permitirá lograr ganar 5.4 millones de años de vida, además de ahorrar cerca de 840 mil millones de dólares en gastos de salud vinculados a enfermedades respiratorias.

Con información de la Agencia de Noticias EFE.