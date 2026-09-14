‘Salimos con la ropa que llevábamos puesta’: los yemeníes huyen de los nuevos combates

‘Salimos con la ropa que llevábamos puesta’: los yemeníes huyen de los nuevos combates

+ Seguir en Seguir en Google
The New York Times
por The New York Times

La intensificación de los combates entre los hutíes y el gobierno yemení fuerza el desplazamiento de 46,000 personas en medio de un colapso en la ayuda humanitaria

Internacional
/
COMPARTIR

El hambre y las enfermedades han atormentado a Yemen durante años. Ahora, los combates entre el gobierno respaldado por Arabia Saudita y los hutíes respaldados por Irán lo empujan al límite.

Al menos la mitad de la población padece hambre. Millones de niños no están vacunados. Un brote de sarampión se está propagando.

El pueblo de Yemen ha sobrevivido a los ultrajes de una guerra civil de más de una década. La semana pasada, muchos volvieron a correr por sus vidas.

Una nueva ronda de combates ha estallado entre los hutíes, la milicia respaldada por Irán en el norte, y el gobierno respaldado por Arabia Saudita y reconocido de manera internacional, lo que amplía el conflicto regional que comenzó a principios de este año con los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/los-estados-del-golfo-posponen-las-conversaciones-en-el-estrecho-de-ormuz-con-iran-ante-la-intensificacion-del-conflicto-en-yemen-BN23487170

Tan solo la semana pasada, más de 46.000 personas huyeron de sus hogares, estimó una agencia de la ONU el viernes, algunas con poco más que la ropa que llevaban puesta.

Al Megdad Hashem y su familia estaban entre ellos. Al principio, una noche a finales de la semana pasada, se quedaron en casa y el sonido de los bombardeos los mantenían despiertos. A la mañana siguiente, cayeron proyectiles cerca de su casa, en la ferozmente disputada provincia de Taiz, e hirieron a dos personas, entre ellas el sobrino de Hashem.

La única manera de llevarlos a un hospital fue subirlos a un camión que normalmente transporta materiales de construcción. En total, dijo, se amontonaron 34 personas, incluidos Hashem, su esposa, sus cuatro hijos y sus padres ancianos. Apenas tuvieron tiempo para medir sus pertenencias en una bolsa pequeña.

$!Miles de familias han tenido que abandonar sus hogares por la reanudación de los bombardeos.
Miles de familias han tenido que abandonar sus hogares por la reanudación de los bombardeos. Abdulnasser Alseddik/AP

“Fue difícil llevarnos algo”, dijo. “Queremos que la guerra se detenga para que la gente pueda regresar a sus hogares”.

La guerra civil en gran medida había dado paso a una paz frágil en los últimos años, desde que un alto el fuego mediado por la ONU en 2022 dividió efectivamente al país entre las zonas controladas por el gobierno y las controladas por los hutíes. Ahora, Yemen se encuentra de nuevo sumido en combates a gran escala, lo que agrava la que ya era una de las peores crisis humanitarias del mundo.

Para empeorar las cosas, el Programa Mundial de Alimentos de la ONU tiene tal escasez de fondos que ha suspendido por completa la ayuda alimentaria y ha reducido su provisión de asistencia monetaria mensual a una cada dos meses, dijo Carl Skau, el director ejecutivo interino de la agencia, en una entrevista telefónica el jueves. Él había visitado Yemen la semana pasada.

Los niños no iban a la escuela en los campamentos para personas desplazadas que visitaron, dijo. Los yemeníes le dijeron que vendían sus pertenencias para comprar comida. Y en una clínica de salud, una larga fila de madres esperaba para ser atendida, con niños desnutridos en sus brazos.“Batallaban para poder pagar una comida al día”, dijo.

$!Los recortes en los fondos de ayuda de la ONU dejan a millones de niños vulnerables al hambre.
Los recortes en los fondos de ayuda de la ONU dejan a millones de niños vulnerables al hambre. Abdulnasser Alseddik/AP

Yemen, dijo, ha sido bombardeado no solo por los combates. La interrupción del transporte marítimo en la región también ha elevado los precios de los alimentos en un país que importa la mayor parte de lo que viene. Mientras tanto, las sequías y las inundaciones han dañado las granjas de Yemen.“Lo poco que producen en su interior se ve trastocado por el clima”dijo Skau.

Incluso antes del último aumento de la violencia, se estimaba que 4,5 millones de yemeníes fueron desplazados de sus hogares. Casi la mitad de las instalaciones de salud del país no son funcionales. Los ataques contra los trabajadores humanitarios han obligado a la Organización de las Naciones Unidas a suspender las operaciones en el norte controladas por los hutíes.

Esta semana, las fuerzas hutíes capturaron Mokha, una ciudad portuaria estratégica del mar Rojo en Taiz, así como una isla en la vía marítima, según dos funcionarios yemeníes, lo que le da a la milicia un punto de apoyo en Bab al-Mandab, un importante cuello de botella marítima por el que pasa el petróleo de Arabia Saudita en su camino hacia Asia.

Las partes parecieron intercambiar ataques nuevamente el sábado, tanto en Arabia Saudita como en Yemen. Un portavoz militar hutí, Yahya Saree, dijo que los militantes habían lanzado misiles balísticos y drones contra una base militar saudí en la zona sur de Sharurah, en respuesta a una oleada de ataques aéreos saudíes durante los últimos dos días. Las autoridades sauditas no han hecho posicionamientos públicos sobre las afirmaciones de los militantes, pero dijeron que un proyecto hutí había impactado una mezquita y dañado varios edificios en la provincia de Jazan, en el sur, matando a dos personas.

$!La captura de Mokha otorga a los hutíes una posición clave sobre el estrecho de Bab al-Mandab.
La captura de Mokha otorga a los hutíes una posición clave sobre el estrecho de Bab al-Mandab. Ansar Allah Media Office/AP

En tanto, las fuerzas gubernamentales de Yemen, respaldadas por el gobierno saudita, afirmaron que estaban llevando a cabo ataques contra posiciones y equipo de los hutíes en Mokha y Taiz. Pero hasta ahora, no se han observado indicios de una contraofensiva a gran escala. En una señal del avance cada vez más profundo de los hutíes, el teniente general Tareq Saleh, un poderoso comandante aliado con el gobierno yemení que anteriormente controlaba Mokha, partió de Yemen hacia la capital saudita, Riad, según informaron el sábado medios locales afines a él. Los informes indicaron que se encontraron en Arabia Saudita para discutir la batalla contra los hutíes, tras haber huido de Mokha días antes. Su portavoz no respondió el sábado a una solicitud de comentarios.

Un complejo de la ONU en Mokha fue atacado el jueves por la mañana, dijo Skau, y varios vehículos fueron robados. Un alto funcionario provincial afiliado a los hutíes dijo el sábado que las autoridades en Mokha estaban al tanto de que miembros de la milicia habían robado los vehículos, y habían ordenado que fueran devueltos. Habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado para hablar con los medios.

Las fuerzas hutíes también han atacado instalaciones petroleras saudíes, lo que a su vez ha provocado un aumento de los precios mundiales del petróleo, que ya estaban en alza. Los hutíes han acusado con frecuencia a Arabia Saudita de atacar sus posiciones. El viernes, la cadena Al Masirah, que está controlada por la milicia, dijo que Arabia Saudita había lanzado dos rondas de ataques aéreos sobre el puerto de Mokha. El gobierno saudita no respondió a una solicitud de comentarios.

$!El bloqueo de rutas marítimas ha provocado el encarecimiento de los alimentos importados.
El bloqueo de rutas marítimas ha provocado el encarecimiento de los alimentos importados. Abdulnasser Alseddik/AP

La Organización de las Naciones Unidas dijo el jueves que al menos 14 civiles murieron en los combates de la semana pasada, incluidos dos niños.

El sábado pasado, en el disputado distrito de Maqbanah en la provincia de Taiz, Omar Abdulaziz al-Himyari, de 25 años, huyó después de escuchar bombardeos cercanos. Al amanecer, cinco miembros de su familia y él subieron a pie durante dos horas hasta la cresta de una montaña, su ruta hacia la carretera más cercana. Desde allí encontraron un coche que los llevó a la ciudad más próxima.

“Salimos con la ropa que llevábamos puesta”, dijo. “No pudimos llevar nada debido a la situación y al terreno difícil”.

Dejaron atrás todas sus pertenencias más valiosas, incluyendo sus vacas y cabras, sus colmenas y el grano que habían plantado en sus campos.

Por ahora, Al-Himyari se aloja en casa de su cuñado y busca trabajo en la ciudad de Taiz, ahora repleta de personas recién desplazadas. Los precios de la harina y el arroz se han disparado en el mercado. El agua debe obtenerse de un camión cisterna, y eso también es costoso.

$!Los campamentos de desplazados se encuentran saturados y sin acceso a servicios básicos.
Los campamentos de desplazados se encuentran saturados y sin acceso a servicios básicos. Abdulnasser Alseddik/AP

“Honestamente, no sé cómo cubriremos nuestras necesidades diarias”, dijo.

Más de 18 millones de yemeníes enfrentan lo que la Organización de las Naciones Unidas denomina inseguridad alimentaria aguda, y 2,2 millones de niños sufren desnutrición aguda.

Las enfermedades y la atención médica también siguen siendo preocupaciones apremiantes. La Organización Mundial de la Salud (OMS) reportó más de 17.600 casos de sarampión en los primeros siete meses del año. En el hospital principal de la ciudad de Marib, controlado por el gobierno, los servicios de maternidad y obstetricia han sido suspendidos para hacer espacio para la atención de traumatismos, dijo la OMS, y los cadáveres superan la“capacidad mortuoria disponible”.

La crisis es especialmente grave en el norte controlado por los hutíes. Las operaciones de la Organización de las Naciones Unidas han estado suspendidas allí desde octubre, cuando trabajadores de la ONU y otros trabajadores humanitarios fueron detenidos y las oficinas de la ONU fueron allanadas por la milicia. Setenta y tres miembros del personal de la ONU permanecen detenidos por los hutíes, dijo el jefe de ayuda humanitaria de la organización al Consejo de Seguridad en agosto.

$!La milicia hutí ha consolidado sus posiciones en las zonas estratégicas del norte y oeste.
La milicia hutí ha consolidado sus posiciones en las zonas estratégicas del norte y oeste. STR/AP

Y aunque Yemen fue alguna vez el centro de atención de los grupos de ayuda mundial, muchos de los principales financiadores de asistencia, como Estados Unidos, han recortado significativamente sus presupuestos de ayuda.

Yemen necesita 2,2 millones de dólares en asistencia humanitaria, según la agencia de ayuda de la ONU, que dijo que había recibido solo el 20 por ciento de esa cifra. c. 2026 The New York Times Company.

Por Saeed Al-Batati, Shuaib Almosawa y Somini Sengupta

https://www.nytimes.com/es/2026/09/13/espanol/mundo/yemen-conflicto.html
Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.
TEMAS
Desplazados
Guerras
Hambruna
Localizaciones
Yemen
Organizaciones
ONU
Hutíes
The New York Times

The New York Times

Lee en Vanguardia los mejores contenidos de The New York Times sobre política nacional, internacional, negocios, ciencia, cultura, estilo de vida, opinión y deportes.

El periódico publicado en la ciudad de Nueva York es editado por Arthur Gregg Sulzberger y se distribuye en los Estados Unidos y otros países. Desde su primer Premio Pulitzer, en 1851, hasta la fecha, lo ha ganado 132 veces.

Selección de los editores
Presupuesto 2027

Presupuesto 2027
Paridad e inclusión: la agenda perdida del IEC

Paridad e inclusión: la agenda perdida del IEC
Juana Barraza y Sara Aldrete reaparecieron en un video difundido por una diputada del PVEM durante una jornada en Tepepan.

Juana Barraza ‘La Mataviejitas’ y Sara Aldrete reaparecen en spot de diputada del PVEM desde Tepepan
Claudia Tacoronte, estudiante española de 21 años, fue asesinada en Cuautla, Morelos. Sheinbaum anunció apoyo federal y contacto con España.

Estudiante española de 21 años es asesinada en Morelos; Sheinbaum anuncia apoyo federal
El polvo del Sahara se aproxima a México. Conoce las entidades afectadas y sus posibles efectos en la salud.

Polvo del Sahara se aproxima a México... ¿qué estados serán los afectados y cuáles son los daños para la salud?
Apegados al calendario oficial compartido en las redes sociales por la titular de la Secretaría del Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, hoy cobran los apellidos cuya primera letra es la ‘M’.

Sheinbaum autoriza depositarle 6 mil 400 pesos a beneficiarias y beneficiarios cuyo primer apellido inicie con la letra M este 14 y 15 de septiembre
La decisión se tomó mediante el voto del público durante la transmisión en vivo

La Granja VIP 2026... ¿Quién fue el primer eliminado de la segunda temporada?
El arquero argentino comenzó su etapa con los Blues con siete goles recibidos en tres jornadas en la Premier League.

¿Se le acabó el gas? Dibu Martínez recibe siete goles en tres partidos con el Chelsea