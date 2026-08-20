Sanciona EU a red de Ecuador que coopera con cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación

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    Sanciona EU a red de Ecuador que coopera con cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación
    También fueron sancionadas ocho personas acusadas de de trabajar para Los Choneros, clasificada en EU como organización terrorista extranjera. CORTESÍA

El Departamento del Tesoro señaló que entre sancionados hay seis empresas pesqueras y una de transporte de material de construcción

El Gobierno del presidente Donald Trump activó este jueves sanciones contra una red en Ecuador a la que acusa de cooperar con cárteles mexicanos para introducir narcóticos en Estados Unidos.

El Departamento del Tesoro estadounidense explicó en un comunicado que entre los objetivos de estas sanciones están seis empresas pesqueras familiares (Arcasdenoe, Alho Fish, JAH-HMH, Negocios Jimar, Proyectos Neyzoa y Soisamar) y una de transporte de materiales de construcción, Globaldistrial.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/propone-taiwan-un-presupuesto-record-de-defensa-de-35-mmdd-ante-la-presion-china-FP22964634

También ocho individuos ligados a estas entidades, cuatro de ellos pertenecientes a la familia Mero (Alfonso Mero Mero, Edwar Alexis Mero Arcentales, Roberth Alfonso Mero Arcentale y Julio Javier Mero Franco) que están detrás de Arcasdenoe y a los que se acusa de trabajar para Los Choneros, banda que Washington clasifica como organización terrorista extranjera (FTO).

Otro de ellos es Jimmy Leonidas Alarcon Holguin, que controla las otras seis empresas mencionadas.

Washington acusa a esta red de brindar apoyo logístico -combustible, alimentos, atención médica o servicios de vigilancia- a lanchas rápidas ligadas a Los Choneros o a la banda de Los Lobos (también designada, al igual que la anterior, como FTO por Estados Unidos desde el año pasado) que trasladan por la costa del Pacífico cocaína hasta México, donde grupos como el Cartel de Sinaloa o el de Jalisco Nueva Generación completan la cadena de distribución.

En ese sentido, el Tesoro también ha identificado como propiedad bloqueada a 10 embarcaciones involucradas en este transporte clandestino de cocaína desde Ecuador hasta México.

Las propiedades bloqueadas por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) técnicamente no se pueden transferir, vender, retirar, pagar, exportar ni usar sin una autorización específica del Tesoro estadounidense.

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