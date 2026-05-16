Guarda Sheinbaum silencio sobre entrega en Estados Unidos de colaboradores de Rocha

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    Guarda Sheinbaum silencio sobre entrega en Estados Unidos de colaboradores de Rocha
    ”Gracias, gracias”, respondió la mandataria a bordo de su camioneta a su llegada al CBTIS que inauguró en las afueras de Mérida. Cuartoscuro

Hasta en tres ocasiones la presidenta se negó a opinar sobre la entrega en EU de dos colaboradores de Rubén Rocha

Mérida, YUC.- Tres veces la presidenta Claudia Sheinbaum se negó a opinar sobre la entrega en Estados Unidos de dos colaboradores de Rubén Rocha, gobernador de Sinaloa con licencia, acusados igual que el de cómplices del narcotráfico.

”Gracias, gracias”, respondió a bordo de su camioneta a su llegada al CBTIS que inauguró en las afueras de Mérida.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/acuerda-seccion-22-del-snte-paro-indefinido-de-labores-el-25-de-mayo-HG20737514

Primero le preguntaron qué información le han dado sobre la entrega del ex Secretario de Seguridad Pública de Sinaloa de Rocha, Gerardo Mérida Sánchez, y del ex Secretario de Administración y Finanzas, Enrique Díaz Vega.

Después, sobre su opinión de la entrega de los ex funcionarios, con la que Estados Unidos podría aportar más pruebas que ella ha solicitado para detener y extraditar al gobernador de su partido. Escuchó la pregunta pero tampoco dijo nada.

SIN RESPUESTA A PENSIONADOS

Finalmente, ya en medio de gritos de pensionados de Pemex afectados por la retroactividad del recorte a las pensiones ordenado por ella y entre un grupo de personas que llegaron a acallar la protesta, también le preguntaron acerca de esa entrega, y tampoco dijo nada.

Sheinbaum prestó más atención a la caída de un grupo de personas, incluso un hombre invidente, al que luego esperó para atenderlo.

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Tras las preguntas y el revuelo de la protesta, entregó el plantel escolar y cortó el listón sin ningún discurso. En su primer día de gira por Yucatán, la presidenta tiene planeados otros tres eventos a lo largo del día.

ACUSAN RECORTES A SUS PENSIONES

Medio centenar de pensionados de Pemex le entregaron una carta para acusar las afectaciones por el recorte a sus pensiones, con la excusa de que eran injustas e ilegales.

“Yo ganaba 73 mil pesos, y nos recortaron y nos quitaron casi, al menos a este nivel, el 30 por ciento.

En vez de darnos el aumento, nos quitaron. A la mayoría de los compañeros les recortaron casi el 50 por 100 de su salario, y ahorita están con mucha ansiedad. Como le decía hace rato, están padeciendo problemas psicológicos y emocionales. Imagínate, tú vas a tu casa en este momento, no sé cuánto ganen ustedes, pero que elijas a partir de este momento van a ganar el 50 por ciento.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/fernandez-norona-critica-al-gabinete-de-seguridad-por-salida-de-exfuncionarios-de-sinaloa-hacia-estados-unidos-LG20734359

“¿Ustedes que tenían compromisos con sus hijos, pagar colegiatura, pagar la casa, pagar su carro, y que le digan nada más el 50 por 100. ¿Qué vas a hacer? ¿O qué vamos a hacer? Sí nos preocupa porque decimos, bueno, ¿de dónde vamos a sacar? Y a nuestra edad, de 60 y tantos años o más, ya no es tan fácil conseguir trabajo”, dijo un trabajador.

Un grupo de vecinos, sin embargo, recibió cartulinas de apoyo a la presidenta y el gobernador de Yucatán, y llegó a pararse enfrente de la protesta de los pensionados.

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