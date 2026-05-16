Guarda Sheinbaum silencio sobre entrega en Estados Unidos de colaboradores de Rocha

Mérida, YUC.- Tres veces la presidenta Claudia Sheinbaum se negó a opinar sobre la entrega en Estados Unidos de dos colaboradores de Rubén Rocha, gobernador de Sinaloa con licencia, acusados igual que el de cómplices del narcotráfico. ”Gracias, gracias”, respondió a bordo de su camioneta a su llegada al CBTIS que inauguró en las afueras de Mérida.

Primero le preguntaron qué información le han dado sobre la entrega del ex Secretario de Seguridad Pública de Sinaloa de Rocha, Gerardo Mérida Sánchez, y del ex Secretario de Administración y Finanzas, Enrique Díaz Vega. Después, sobre su opinión de la entrega de los ex funcionarios, con la que Estados Unidos podría aportar más pruebas que ella ha solicitado para detener y extraditar al gobernador de su partido. Escuchó la pregunta pero tampoco dijo nada.

SIN RESPUESTA A PENSIONADOS Finalmente, ya en medio de gritos de pensionados de Pemex afectados por la retroactividad del recorte a las pensiones ordenado por ella y entre un grupo de personas que llegaron a acallar la protesta, también le preguntaron acerca de esa entrega, y tampoco dijo nada. Sheinbaum prestó más atención a la caída de un grupo de personas, incluso un hombre invidente, al que luego esperó para atenderlo.

Tras las preguntas y el revuelo de la protesta, entregó el plantel escolar y cortó el listón sin ningún discurso. En su primer día de gira por Yucatán, la presidenta tiene planeados otros tres eventos a lo largo del día.

ACUSAN RECORTES A SUS PENSIONES Medio centenar de pensionados de Pemex le entregaron una carta para acusar las afectaciones por el recorte a sus pensiones, con la excusa de que eran injustas e ilegales. “Yo ganaba 73 mil pesos, y nos recortaron y nos quitaron casi, al menos a este nivel, el 30 por ciento. En vez de darnos el aumento, nos quitaron. A la mayoría de los compañeros les recortaron casi el 50 por 100 de su salario, y ahorita están con mucha ansiedad. Como le decía hace rato, están padeciendo problemas psicológicos y emocionales. Imagínate, tú vas a tu casa en este momento, no sé cuánto ganen ustedes, pero que elijas a partir de este momento van a ganar el 50 por ciento.

“¿Ustedes que tenían compromisos con sus hijos, pagar colegiatura, pagar la casa, pagar su carro, y que le digan nada más el 50 por 100. ¿Qué vas a hacer? ¿O qué vamos a hacer? Sí nos preocupa porque decimos, bueno, ¿de dónde vamos a sacar? Y a nuestra edad, de 60 y tantos años o más, ya no es tan fácil conseguir trabajo”, dijo un trabajador. Un grupo de vecinos, sin embargo, recibió cartulinas de apoyo a la presidenta y el gobernador de Yucatán, y llegó a pararse enfrente de la protesta de los pensionados.

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