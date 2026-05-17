POLITICÓN: ¿Por qué se entregaron funcionarios de Sinaloa? EU tiene un caso más que sólido

I. ELEMENTAL La pregunta crucial para la chairiza que sigue desgarrándose las vestiduras ante las acusaciones que el Departamento de Justicia de Estados Unidos enderezó contra Rubén Rocha Moya es, en este momento, muy simple: si no hay pruebas de los cargos, como lo repiten sin cesar, ¿por qué se habrán entregado a las autoridades del vecino país dos de los más cercanos colaboradores, y también acusados de nexos con el crimen organizado? ¿A poco lo habrán hecho “solo por la anécdota”? II. LETAL Lejos del razonamiento local, los medios de Estados Unidos -acostumbrados a otro modelo legal- tienen una lectura muy clara del asunto: el Departamento de Justicia, que encabeza de forma interina Todd Blanche, tiene un caso más sólido que el Peñón de Gibraltar. Por eso, del otro lado del Bravo no hay dudas: el DOJ ha desplegado, en este caso, una “estrategia de manual”, lo cual implica que cada nuevo episodio de la historia refuerza la hipótesis y deja a los acusados sin pretextos para seguir argumentado inocencia.

III. DISTANCIA En medio de la presión política que rodea el caso Rocha Moya, la presidenta Claudia Sheinbaum optó por mantener distancia pública del tema durante su gira por Yucatán. Aunque fue cuestionada sobre Rubén Rocha y Gerardo Mérida Sánchez, la presidenta evitó entrar al fondo del asunto y se limitó a reiterar mensajes sobre soberanía y transformación. ¿Será que hoy resulta más prudente callar antes que defender algo que mañana pueda venirse abajo? IV. ¡ES PEOR! Atentos lectores de la vida pública local nos contactan para señalar que, al comentar aquí el nocivo efecto que ha tenido el paso de Elma Marisol Martínez por la administración pública estatal, nos quedamos cortos, muy cortos. Y es que la actividad que se despliega desde las oficinas que comanda la aún titular de la Sefirc, nos dicen, es todo, menos fiscalización y rendición de cuentas. La causa de ello, agregan, la tiene clara todo mundo a estas alturas: incompetencia monumental. V. FALLA NACIONAL El INE, que preside Guadalupe Taddei, terminó suspendiendo y repondrá el examen de conocimientos para ingresar al Servicio Profesional Electoral Nacional, luego de las fallas técnicas registradas en la plataforma operada por el CENEVAL. Miles de aspirantes enfrentaron interrupciones, cierres de sesión y problemas de acceso que hicieron imposible realizar la evaluación. Ante el caos, la autoridad electoral determinó repetir el examen en una nueva fecha y con reactivos distintos. VI. CONTAMINACIÓN VISUAL Vecinos de la calle General Cepeda comenzaron a quejarse por la cantidad de lonas colocadas de la candidata del PT-Morena en el distrito 13, Chepina Flores. El malestar tiene que ver con la vieja práctica de saturar espacios públicos con propaganda que termina convirtiéndose en contaminación visual y basura electoral durante años. Muchos consideran que estas campañas siguen recurriendo a formas retrógradas de promoción que deterioran la imagen urbana y generan molestias entre quienes viven en la zona.

VII. PADRE, HIJO Y ... Quien no tuvo precisamente una bienvenida amistosa fue Andrés Manuel “Andy no me digan Andy” López Beltrán durante su visita a Chihuahua. El hijo del ex presidente llegó para participar en una marcha contra la gobernadora, pero desde el aeropuerto fue recibido entre abucheos y consignas de “¡Fuera Morena!”. El episodio también refleja algo que comienza a crecer: el desgaste y desprestigio alrededor de su figura. Y es que no es lo mismo el peso político y arrastre del padre... que el del hijo. VIII. REALIDAD Nos dicen que alrededor del Mundial 2026 empieza a notarse un contraste entre el discurso oficial y la realidad del sector turístico. Mientras la Secretaría de Turismo de Coahuila, encabezada por Martha Moncada, mantiene expectativas de gran derrama económica y alta ocupación hotelera, en el sector las proyecciones parecen bastante más moderadas. Incluso empresarios reconocen que muchos visitantes realmente se hospedarán en Monterrey y que Saltillo funcionará más como destino alterno o de paso. Las reservaciones hoteleras siguen lejos de las metas anunciadas meses atrás.