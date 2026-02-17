Savannah Guthrie exhorta al secuestrador de su madre a ‘hacer lo correcto’

Internacional
17 febrero 2026
    Savannah Guthrie exhorta al secuestrador de su madre a ‘hacer lo correcto’
    En esta imagen proporcionada por NBCUniversal, Savannah Guthrie, a la derecha, y su madre Nancy hablan, el miércoles 17 de abril de 2019, en Nueva York AP/Nathan Congleton/NBCUniversal
EFE
por EFE

El FBI ha descrito al “sospechoso del secuestro” como un hombre que mide entre 1.75 y 1.78 metros de altura y es de complexión promedio

NUEVA YORK- La presentadora estadounidense Savannah Guthrie publicó este domingo un vídeo en el que insta al secuestrador de su madre, Nancy, de 84 años, a “hacer lo correcto” dos semanas después de reportarse su desaparición en Tucson (Arizona), que sigue siendo investigada por las autoridades.

”Han pasado dos semanas desde que se llevaron a nuestra mamá, y solo quiero venir aquí a decir que aún tenemos esperanza y aún creemos”, dice la periodista en el vídeo publicado en su cuenta de Instagram, en el que se dirige directamente a “quien quiera que la tenga o sepa dónde está”.

”Usted no está perdido o solo. Nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto. Estamos aquí. Creemos. Creemos en la bondad esencial de todo ser humano. Nunca es demasiado tarde”, repite la presentadora del programa ‘Today’, que exhorta “tráiganla a casa” en el texto.

Este domingo, las autoridades dijeron haber hallado un guante a unas dos millas de la propiedad de la mujer, que parece el que llevaba el sospechoso del secuestro en unas imágenes grabadas por un aparato de vigilancia en la madrugada del suceso, y que contiene ADN, según NBC.

Ese medio, que cita a una fuente conocedora de la investigación, indicó que en total se han hallado unos 16 guantes a lo largo de varios días en los alrededores de la casa de Nancy Guthrie, pero la mayoría eran de personas que están ayudando en la búsqueda de la mujer.

El FBI ha descrito al “sospechoso del secuestro” como un hombre que mide entre 1.75 y 1.78 metros de altura y es de complexión promedio.

La agencia ha publicado también imágenes del sospechoso obtenidas de un vídeo que se recuperó “de datos residuales ubicados en sistemas internos” de una cámara de seguridad, que muestran un hombre enmascarado con una malla que cubre su rostro y lo que parecen ser guantes de boxeo en sus manos.

Este pasado viernes, los investigadores dijeron haber encontrado ADN que no corresponde a Nancy, ni a personas en contacto cercano con ella, en su propiedad.

