Investigadores piden a vecinos videos por desaparición de Nancy Guthrie, expertos afirman que verificar las pistas es vital

TUCSON- Con el propósito de recabar más datos entorno a la desaparición de Nancy Guthrie, los investigadores hicieron pidieron al público que comparta las grabaciones de sus cámaras de vigilancia doméstica previas de la libertad de la madre de Savannah Guthrie presentadora del programa “Today” en la cadena CBS, mientras lidian con miles de pistas con la esperanza de lograr resolver el caso. Si bien hasta ayer, aún no se sabía con certeza en qué punto se encuentra la investigación, nuevas imágenes de vigilancia de una persona enmascarada en el porche de Nancy Guthrie la noche de su desapareció, así como una intensa actividad policial en todo Arizona y a la detención y después liberación de un hombre, dieron una esperanza de que las autoridades estuvieran cerca de conseguir un avance importante. TE PUEDE INTERESAR: Investigan en Arizona la desaparición de la madre de Savannah Guthrie, una famosa presentadora de NBC Agentes del FBI se desplegaron por un vecindario cerca de 1.6 kilómetros de distancia, tocando las puertas y buscando entre los cactus, matorrales y peñascos. “Solo hacían algunas preguntas generales, si había algo, alguna información que pudiéramos aportar sobre el tema de Nancy Guthrie. Querían mirar alrededor de la propiedad y después, cámaras y cosas así”, explicó Ann Adams, quien es vecina de la otra hija de Nancy Guthrie, Annie Guthrie, a The Associated Press. Annie Guthrie tiene su casa a varios kilómetros de su madre. “Pidieron específicamente el 31 de enero y la mañana del 1 de febrero, y luego querían saber si habíamos visto algo sospechoso en las cámaras desde entonces”, prosiguió Adams.

A Guthrie, de 84 años de edad, se la llevaron en contra de su voluntad y está desaparecida desde el 1 de febrero. Pruebas recabadas de ADN revelaron que la sangre que fue encontrada en su porche era de ella. Así mismo las autoridades precisaron que toma varios medicamentos, por lo que existe la preocupación de que pueda morir sin ellos. AGENTES SOLICITAN LAS GRABACIONES DE CÁMARAS DE SEGURIDAD Por otra parte, de acuerdo medios de noticias en Tucson informaron que personas que tienen timbres con cámara Ring en el área recibieron una alerta en la que se indicó que los investigadores estaban pidiendo las grabaciones del 11 de enero entre las 9 de la noche y la medianoche vinculadas con el caso Guthrie. Ring posibilita que a las agencias locales de seguridad pública que envíen solicitudes a usuarios de la comunidad que aparecen públicamente en el feed de “Neighbors” (“Vecinos”), de a cuerdo al sitio el sitio web de la empresa. Así también, se dio a conocer que durante la búsqueda de los agentes lograron recuperar un par de guantes negros que ya fueron enviaron para análisis de ADN. IMAGEN DEL SOSPECHOSO En lo que considera como un primer avance importante del caso, el FBI difundió imágenes y videos en blanco y negro que, e acuerdo a la agencia, muestran “a un individuo armado que aparentemente manipuló la cámara en la puerta principal de Nancy Guthrie la mañana de su desaparición”. No obstante las imágenes no muestran qué fue lo que le ocurrió a Nancy.

En este sentido, Kash Patel, quien es el director del FBI, explicó que los investigadores pasaron días pretendiendo encontrar imágenes perdidas, corrompidas o inaccesibles. Además, en las últimas 24 horas se descubrieron más de 4 mil llamadas a la línea telefónica de la policía del condado Pima, detalló el departamento el miércoles pasado. Tanto Savannah Guthrie como sus dos hermanos han expresado disposición a pagar un rescate, sin embargo no se tiene conocimiento sobre si las notas de rescate que exigían dinero con plazos y que ya vencieron eran auténticas, o si la familia consiguieron tener algún contacto con quien se llevó a Guthrie. VERIFICAR LAS PISTAS ES VITAL Los indicios posibilitan poder resolver delitos ya sean grandes o pequeños. “Es una cantidad enorme de trabajo”, aseveró a AP Roberto Villaseñor, exjefe de policía de Tucson. “En una situación como esta, realmente no se puede hacer lo que se ha hecho sin pistas y aportes de la población”, continuó Villaseñor quien concluye explicando que “han procesado la escena. Pero una vez que eso se hace y se agota, es difícil avanzar sin que llegue información adicional”. El FBI informó que hasta el momento han reunido más de 13 mil pistas desde el 1 de febrero, mientras que el Departamento de Policía, señaló que ha atendido por lo menos 18 mil llamadas. TE PUEDE INTERESAR: Inundan detectives aficionados de información las redes sociales tras el secuestro de la madre de Savannah Guthrie “El FBI revisa cada pista por su credibilidad, relevancia e información sobre la que las fuerzas del orden puedan actuar”, publicó el FBI el ayer jueves en su cuenta en X. Laura Gargano, quien es una residente del vecindario dijo a AP que ha intentado ser de utilidad por lo que recomendó a las autoridades que inspeccionaran un tanque subterráneo en la casa de Guthrie.