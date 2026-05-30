Se accidenta camión de refugiados afganos que volvía de Pakistán; mueren 22

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    Se accidenta camión de refugiados afganos que volvía de Pakistán; mueren 22
    El accidente se dio cuando el camión cayó en una zanja después de que el conductor se quedó dormido. ESPECIAL

Autoridades confirmaron que entre los muertos hay por lo menos 10 niños; además, 36 resultaron heridos

Un camión que transportaba a refugiados afganos que regresaban al país desde la vecina Pakistán volcó el sábado en una autopista del este de Afganistán, dejando al menos 22 muertos y unos 36 heridos, en su mayoría mujeres y niños, informaron las autoridades.

El accidente ocurrió en la provincia de Laghman sobre la autopista principal que conecta a Kabul, la capital afgana, con la provincia de Nangarhar, indicó Abdul Malik Niazai, portavoz del gobernador provincial.

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Precisó que entre los fallecidos había 10 niños y cinco mujeres, y que los heridos fueron trasladados a hospitales en Nangarhar.

El director provincial de salud pública, Aminullah Sharif, indicó que 22 personas murieron y unas 36 resultaron heridas. Añadió que el accidente ocurrió cuando el camión cayó en una zanja después de que el conductor se quedó dormido.

Los pasajeros eran algunos de los miles de afganos que regresaron recientemente desde Pakistán, que en 2023 lanzó una ofensiva contra los migrantes indocumentados. Irán también intensificó la expulsión de migrantes afganos más o menos en esas mismas fechas. Desde entonces, millones de afganos han regresado al país, incluidos muchos que nacieron en Pakistán y habían pasado décadas viviendo y trabajando allí.

En otro accidente en la provincia oriental de Nuristán, un automóvil se salió de la carretera y cayó a un río la noche del viernes, dejando al conductor herido y a cuatro pasajeros desaparecidos, informó el sábado la oficina del gobernador. Los equipos de rescate iniciaron las labores búsqueda, indicó la agencia.

Los accidentes de tráfico son comunes en Afganistán, donde las carreteras están en mal estado y los conductores suelen ignorar las normas de tránsito.

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