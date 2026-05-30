Planea Trump apelar orden que permite a importadores pedir reembolsos por aranceles anulados

Sin embargo, el proceso podría frenarse después de que el gobierno indicó el viernes que apelará la orden de un juez federal que permite que todas las empresas que pagaron los gravámenes invalidados soliciten reembolsos, no solo las que presentaron demandas.

Empresas grandes y pequeñas han empezado a recibir reembolsos por los aranceles impuestos por el gobierno del presidente Donald Trump, luego de que la Corte Suprema dictaminara que Trump carecía de la autoridad constitucional para imponer gravámenes de importación más altos a bienes provenientes de casi todos los países.

Hasta que el Departamento de Justicia informó al juez sobre la inminente apelación, el sistema de reembolsos supervisado por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) había funcionado con bastante fluidez. El dinero llegó a las cuentas bancarias de los primeros solicitantes el 12 de mayo, unas tres semanas después de que los importadores y sus agentes aduanales pudieran empezar a presentar reclamos mediante un sistema en línea, según CBP.

Las solicitudes de reembolso por un total de 85 mil millones de dólares —más de la mitad de los 166 mil millones que la agencia estimó que el gobierno debe a las empresas que pagaron los aranceles sobre bienes importados — habían sido aceptadas para su tramitación hasta el 22 de mayo, informó la CBP en un escrito judicial presentado a inicios de la semana. Señaló que, hasta ahora, había ordenado al Departamento del Tesoro emitir 20 mil 600 millones de dólares en reembolsos.

El gobierno reveló sus preparativos para apelar mientras objetaba la exigencia del juez Richard K. Eaton para que el comisionado de la CBP, Rodney Scott, compareciera ante el Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos para responder preguntas sobre cuánto tiempo tomaría devolver el dinero a los 330 mil importadores que podrían ser elegibles. El juez programó una audiencia para el 9 de junio sobre por qué no debería exigir que el gobierno haga lo necesario para acelerar el proceso.

Abogados del Departamento de Justicia pidieron a Eaton que permitiera a uno o dos de los adjuntos de Scott que comparezcan en su lugar al argumentar que, como alto funcionario designado por el presidente, el jefe de la CBP no puede ser obligado a testificar. También sostuvieron que Eaton excedió su propia autoridad cuando determinó en marzo que el fallo de la Corte Suprema daba derecho a reembolsos a “todos los importadores registrados”.

”Por esa razón, los demandados tienen la intención de apelar la orden judicial de alcance universal del tribunal”, escribieron los abogados, y añadieron que la CBP avanzará “tan rápido como pueda para procesar reembolsos mediante un enfoque por fases” para las empresas que presentaron quejas legales afirmando su derecho a obtener reembolsos.

En una respuesta por escrito, Eaton dijo que necesitaba escuchar directamente de Scott si el gobierno devolvería todo el dinero que recaudó entre el momento en que Trump impuso lo que calificó como aranceles “recíprocos” a la mayoría de los países en abril del 2025 y cuando la Corte Suprema los anuló a finales de febrero.

”Es irrefutable que el remedio para esta recaudación ilegal es que el gobierno de Estados Unidos reembolse los aranceles cobrados ilegalmente”, escribió el juez.

REEMBOLSOS EN FASES

Más de mil empresas, entre ellas, algunas de gran tamaño como Costco, Goodyear Tire, el distribuidor de bananas y piñas Dole Fresh Fruit, y la cadena de tiendas departamentales Kohl’s, presentaron demandas para recuperar sus costos arancelarios. El juez dijo el miércoles que tenía la intención de permitir que los casos que puso en pausa mientras la CBP determinaba cómo manejar las solicitudes de reembolso —eran 485 a mediados de marzo— siguieran adelante.

La CBP maneja las solicitudes de reembolso en fases, enfocándose primero en pagos que no se habían finalizado antes de que la Corte Suprema emitiera su decisión de 6 votos a favor y 3 en contra. Funcionarios de la agencia han dicho que esos pagos posteriores eran más sencillos de procesar.

Se requiere que los importadores hagan pagos estimados de aranceles cuando los bienes ingresan a Estados Unidos. Los artículos declarados luego entran en un proceso llamado “liquidación”, en el que la CBP determina cuánto se debía en impuestos de importación. La decisión se vuelve definitiva después de 180 días a menos que el pagador impugne la factura.

En el escrito del viernes, el Departamento de Justicia dijo que la agencia no tenía la capacidad tecnológica ni la autoridad legal para recalcular cuentas liquidadas sin “órdenes específicas del importador” en cada demanda.

PROMETEN RECORTES DE PRECIOS

Algunas cadenas minoristas nacionales anunciaron que usarán sus reembolsos por los aranceles para bajar los precios a los clientes en algunos artículos. El director financiero de Walmart, John David Rainey, dijo a analistas la semana pasada que la empresa aplicaría recortes de precios, aunque el reembolso máximo al que podría tener derecho representara menos de la mitad del 1% de los 483.000 millones de dólares en ventas anuales de Walmart en Estados Unidos.

Costco tiene la intención de devolver los costos arancelarios que trasladó a sus miembros, dijo el director ejecutivo Ron Vachris. Cuánto de su reembolso redistribuye la cadena minorista, cuándo y en qué forma, depende de factores como el tamaño del reembolso, cuándo llega y los avances en una demanda que busca obtener una compensación arancelaria para los clientes de la empresa, dijo Vachris a inversionistas el jueves.

Los consumidores podrían ver primero reembolsos de empresas de envíos como FedEx, UPS y DHL, que actuaron como agentes aduanales cuando entregaron productos pedidos desde el extranjero. Las empresas cobraron ya sea a los vendedores que enviaron los paquetes o a los compradores que los recibieron y entregaron a la CBP los aranceles que recaudaron.

Las tres prometieron devolver cualquier reembolso que reciban a los clientes que pagaron los impuestos de importación. La semana pasada, FedEx dijo que ya “trabaja para procesar rápidamente los reembolsos y devolverlos a los remitentes y consumidores que originalmente asumieron esos cargos”.

VOLVER A INYECTAR LOS REEMBOLSOS EN EL NEGOCIO

La Corte Suprema invalidó únicamente las tasas arancelarias país por país que Trump fijó al citar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977. Otros gravámenes que impuso bajo diferentes justificaciones siguen vigentes. El mandatario también ha tomado medidas para introducir nuevos aranceles desde el fallo que el tribunal emitió el 20 de febrero.

Algunas empresas más pequeñas dijeron a The Associated Press que los reembolsos por los aranceles que han recibido hasta ahora se destinarían a pagar aranceles pendientes o futuros o a recuperar una situación financiera sólida tras más de un año de incertidumbre y costos adicionales.

Jay Foreman, director ejecutivo de la empresa de juguetes Basic Fun, señaló que recibió unos 450 mil dólares, o el 7% de su reclamo total, durante dos días consecutivos. Tomó el reembolso inicial como una señal positiva, pero afirmó que después le devolvieron menos de 10.000 dólares por lo cual el proceso parece una “demora total”.

”Es hora de inyectar los fondos de vuelta a la economía, especialmente considerando cuánto necesitamos nosotros y otros estos fondos para sostener nuestros negocios y financiar nuestras operaciones”, manifestó.

La marca de cuidado masculino Manscaped ha recibido alrededor del 30% de los 12 millones de dólares en reembolsos que solicitó, dijo su presidente, Kevin Datoo. Señaló que la empresa de San Diego aplazó inversiones y asumió deuda para pagar aranceles sobre importaciones de Indonesia, China y otros lugares de Asia el año pasado.

”Necesitamos fortalecer el balance porque todavía hay todo un segundo capítulo aquí”, afirmó.

Melkon Khosrovian, propietario de Greenbar Distillery en Los Ángeles, dijo que solicitó un reembolso arancelario de unos 90.000 dólares por 17 envíos diferentes y ha recibido 18.000 dólares que cubren cuatro de ellos. Ciertos tipos de hierbas, especias y empaques son difíciles de encontrar en el país, por lo que Khosrovian dijo que los importa.

Los aranceles fueron “dolorosos”, afirmó. Invirtió dinero el año pasado para automatizar su proceso de embotellado para no tener que pagar a tantos trabajadores. La medida le permitió despedir a tres miembros de su personal, compuesto por 13 personas, pero señaló que la Casa Blanca había argumentado que los aranceles crearían más empleos manufactureros en Estados Unidos.

”Nuestras opciones eran malas y peores: subir los precios y perder clientes, o mantener los precios iguales y no ganar nada de dinero”, dijo.