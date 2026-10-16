Se alían CNN y Google para probar la IA generativa en el periodismo

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    Se alían CNN y Google para probar la IA generativa en el periodismo
    El logotipo en un puesto de CNN dentro del área de prensa de la Casa Blanca, el sábado 26 de septiembre de 2026, en Washington. AP
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por EFE

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La cadena estadounidense explicó que la alianza con el gigante tecnológico se enmarca en la estrategia de la empresa con la estrategia de inteligencia artificial

LOS ÁNGELES- La cadena de televisión estadounidense CNN anunció un acuerdo con la compañía tecnológica Google para integrar tecnologías de inteligencia artificial generativa en las plataformas informativas del medio.

”Con esta alianza, abrimos nuevas vías para que el público acceda al periodismo excepcional de CNN, a la vez que recibimos una compensación por la distribución y el uso de nuestra propiedad intelectual exclusiva en relación con productos de IA”, indicó en un comunicado el vicepresidente sénior de Alianzas Estratégicas y Desarrollo de Negocios, Sam Felix.

Del auge de la IA al colapso económico

El acuerdo permitirá el uso de funciones experimentales orientadas a analizar y potenciar la participación de la audiencia a través de la exploración de nuevas formas de consumo y distribución de contenidos periodísticos.

”La innovación de Google con la IA generativa ha transformado la forma en que las personas descubren información y contenido, y ahora estas herramientas nos ayudarán a explorar nuevas maneras de descubrir y conectar con el público”, agregó Félix.

La cadena estadounidense explicó que la alianza con Google se enmarca en la estrategia de la empresa con la estrategia de IA, “que garantiza la protección de su propiedad intelectual”, reza el escrito.

Por su parte, el acuerdo forma parte de un programa piloto más amplio de la tecnológica para incorporar su IA para el impulso del tráfico de los medios de comunicación.

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