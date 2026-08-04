Se espera que aumente el precio del aceite de oliva debido a los incendios forestales en Europa

Los olivares también se han visto afectados, ya que la crisis climática está provocando que las temperaturas en todo el continente alcancen nuevos máximos históricos, lo que significa que se espera que el precio del aceite de oliva, que ya se encuentra en niveles elevados, comience a subir de nuevo.

Los agricultores de toda Europa advierten de un descenso en la producción de alimentos y un aumento de los precios, ya que cultivos que van desde el maíz hasta las ensaladas se ven afectados como consecuencia del calor extremo, la sequía y los incendios forestales.

La asociación de productores de hortalizas Légumes de France ha advertido que se han perdido miles de toneladas de productos por valor de decenas de millones de euros, entre ellos lechugas, zanahorias, puerros, ajos y cebollas, y que se prevé que la producción de ciertos cultivos se reduzca a la mitad debido a la falta de lluvia.

El abrasador clima francés también ha frenado el crecimiento de la uva en regiones vinícolas como Champaña, Burdeos y Borgoña, lo que amenaza con una cosecha menor y una de las vendimias más tempranas de la historia.

En Champagne, los productores prevén la vendimia más temprana de la historia, con el inicio de la recolección previsto para alrededor del 15 de agosto, aproximadamente un mes antes de lo habitual hace algunas décadas. Según Reuters, los viticultores esperan ahora una producción de uva un 10 % menor que la del año pasado.

En España, el Ministerio de Agricultura prevé que la cosecha de cereales del país para la temporada 2026-27 se reduzca de los 24 millones de toneladas del año pasado a poco más de 18,5 millones de toneladas; una previsión realizada antes de que los incendios forestales causaran estragos .

Esto ocurre a pesar de que los agricultores españoles están mejor adaptados a las condiciones cálidas y secas, cultivando variedades de cultivos que pueden soportar temperaturas más altas y recurriendo más al riego y al almacenamiento de agua para gestionar los períodos de sequía.

La Unión Europea ha recortado las previsiones de cosecha de una amplia gama de cultivos, con una caída del 7% en las expectativas para el girasol, esencial para la producción de aceites de cocina. Asimismo, la cosecha de maíz para grano ha disminuido un 6% con respecto a la previsión anterior, y las expectativas para las patatas y la soja se han reducido un 3%.

Sin embargo, algunos países se han visto menos afectados que otros; por ejemplo, Rumanía ha registrado mayores precipitaciones y la cosecha de trigo de Italia ha demostrado ser resistente.

La asociación comercial agrícola ASAJA afirmó que los daños directos causados por el fuego habían afectado a huertos, viñedos, tierras agrícolas e invernaderos, perjudicando a los cítricos, aguacates, almendras, viñedos, hortalizas y olivares, mientras que la escasez de agua y las temperaturas extremas habían afectado a la producción de tomates y maíz.

“Si bien las pérdidas en la producción local pueden reducir los volúmenes de exportación de algunos productos”, dijo un portavoz, la principal preocupación eran los “mayores costos de producción”, más que las restricciones al comercio internacional.

Los productores de aceite de oliva dijeron que esperaban otro aumento en los precios este año, ya que los agricultores estaban lidiando con una combinación de calor extremo, sequía y, en algunos casos, incendios.

Este verano, los huertos se han incendiado en Grecia, Italia y Portugal, e incluso aquellos cercanos que se salvaron del fuego han sufrido la presencia de cenizas en suspensión y una mala calidad del aire. El calor extremo también ha provocado un aumento de plagas, enfermedades y fuertes tormentas, además de afectar el tamaño de la fruta.

El precio del aceite de oliva a nivel mundial había descendido tras el fuerte aumento registrado hace dos años, impulsado por el incremento de la demanda, el clima cálido y seco y la propagación de plagas y enfermedades. Sin embargo, el precio de una botella de un litro de aceite de oliva virgen extra en las tiendas del Reino Unido se mantiene por encima de las 7 libras esterlinas de media y ha comenzado a subir de nuevo en los últimos meses.

Sarah Vachon, fundadora del grupo de aceite de oliva Citizens of Soil, dijo: “A menos que el clima se controle pronto, debemos esperar que los precios suban en otoño, ya que habrá menos fruta comestible para hacer aceite de oliva”.

Walter Zanre, director de la filial británica de la marca de aceite de oliva Filippo Berio, afirmó que las temperaturas en España, el principal productor de aceite de oliva de Europa, habían estado más cerca de lo normal que en otros lugares de Europa, pero que los olivos estaban sufriendo sequía, lo que puede provocar la caída de su cosecha.

“La combinación de la pérdida de fruta provocada por la sequía y una cosecha más temprana será objeto de un seguimiento exhaustivo durante las próximas semanas, ya que ambos factores tienen el potencial de influir significativamente en los volúmenes de producción de aceite de oliva y en los precios de mercado para [el próximo año]”, afirmó.

La cosecha en el Reino Unido también se ha visto afectada por las sequías persistentes, y los mayoristas afirman que tienen que recurrir a España y otros países para obtener productos básicos como la lechuga iceberg y el brócoli, mientras que los agricultores británicos han advertido de la escasez .

Jason Bull, director general de la empresa británica importadora de alimentos Eurostar Commodities, declaró: “Las repetidas olas de calor han acelerado la maduración y la cosecha de los cultivos de invierno en gran parte de Europa, acortando el período crítico de llenado del grano y reduciendo potencialmente el tamaño, la calidad y el rendimiento general del mismo.

“Las cosechas de invierno están progresando rápidamente y siguen siendo razonables en muchos países, pero el calor ha reducido el potencial de rendimiento y puede afectar la calidad del grano.

Los cultivos de verano se enfrentan a una amenaza mucho más grave debido a la sequía, la disminución de la humedad del suelo y el calor durante la floración. Los cultivos de regadío suelen tener un mejor rendimiento que los de secano, pero el aumento de la demanda de agua y las posibles restricciones al riego generan un riesgo adicional.

Según él, Turquía fue la “principal excepción positiva”, ya que una primavera fresca y húmeda propició rendimientos récord en los cultivos de invierno, mientras que las perspectivas para los cultivos de verano también fueron favorables.

Italia también se perfila como uno de los países con mejores resultados en la producción del trigo utilizado para la elaboración de harina en pasteles y galletas. La Comisión Europea prevé un aumento del 10 % en la producción italiana, gracias a la mejora de los rendimientos. Rumanía también ha tenido un buen año tras varios años de sequía.

Cezar Gheorghe, de la consultora de mercado de cereales Agricolumn, predijo que la cosecha de maíz alcanzaría los 8,2 millones de toneladas este año, en comparación con una estimación oficial de 7,75 millones para 2025, según Reuters.