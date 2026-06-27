Prevén caída de 23% en inventarios de maíz

Durante el próximo ciclo comercial agrícola, que va de octubre del 2026 a septiembre del 2027, los inventarios finales de maíz de México caerán 23.0% anual, a 4.1 millones de toneladas, debido a la débil autosuficiencia del País en este producto, proyectó el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés).

El coeficiente de autosuficiencia del maíz de apenas un 46.3% que pronostica el USDA en México para el periodo referido estaría asociado a la rentabilidad que se le ha arrancado poco a poco al cultivo, pues, todavía al principio de la era pospandémica, en el ciclo 2020-2021, este indicador era del 62.4%.

Este año, peor aún, el encarecimiento de insumos como los fertilizantes y las semillas con la guerra en el Medio Oriente se sumaría a los precios internacionales decrecientes y el fallido apoyo federal a los productores, empeorando la “tormenta” de problemas comerciales en el campo mexicano, de acuerdo con la dependencia estadounidense.

Y es que tales factores provocaron que la oferta de ese ciclo -tanto nacional como importada- no alcance a la demanda alcista, incluso cuando los envíos al extranjero serán casi nulos (de únicamente 20 mil toneladas), lo que acelerará la extracción masiva de las existencias, refiere un reporte de la Oficina del USDA en la CDMX.

Con una expectativa de producción de sólo 24.3 millones de toneladas de maíz en el ciclo 2026-2027, este marcador registraría un desplome del 11.1% respecto al ciclo 2020-2021, predijo Rodrigo Trejo, analista del USDA en la capital.

“Los mayores costos de los insumos y los precios bajos (por las grandes cosechas internacionales) pesan sobre las decisiones de siembra. Se espera que se reduzca el área de cultivo de maíz blanco en el año comercial 2026-2027”, apuntó el especialista.

”En mayo del 2026, se reportó el precio del maíz blanco en la región del Bajío en 5 mil 400 pesos por tonelada, 20% por debajo del año anterior”.

Explicó que el consumo de maíz a nivel nacional seguirá subiendo porque el sector pecuario está en expansión y requerirá grandes volúmenes de alimento para animales de granja, además de que la población de consumidores no deja de crecer y mantiene su apetito voraz de tortillas y tacos.

Para hacer frente a esa tendencia, indicó, México importaría 27 millones de toneladas de maíz, el mayor volumen adquirido del extranjero (principalmente EU) desde el ciclo 2020-2021, con un aumento del 63.7% respecto a ese periodo.

Sin embargo, esas compras conjuntadas con la pobre producción no cubrirían la totalidad del consumo, que sería de 52.5 millones de toneladas, quedando un déficit del 2.3%, tomando ya en cuenta las exportaciones raquíticas, así que habrá que sacar de los almacenes y al final del periodo quedará muy poco maíz, agregó.

Recordó que la política agrícola de la Presidenta Claudia Sheinbaum ha tenido un impacto limitado en la productividad del subsector de granos, al excluir a los productores grandes que alimentan al país.