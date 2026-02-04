Secretaria de la Casa Blanca critica discurso de Bad Bunny contra el ICE en los Grammys

Las críticas de Bad Bunny y otros artistas contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) durante los premios Grammy, provocaron una dura respuesta desde la Casa Blanca. La portavoz Karoline Leavitt calificó como “irónico” que celebridades con seguridad privada intenten “demonizar” a los agentes federales que “solo cumplen la ley”. TE PUEDE INTERESAR: ‘Wildflower’ de Billie Eilish gana la Canción del año en los Premios Grammy “Es irónico y francamente triste ver a celebridades que viven en comunidades cerradas con seguridad privada, con millones de dólares para gastar en su protección, intentando demonizar de nuevo a las fuerzas del orden que trabajan para hacer cumplir las leyes de nuestra nación”, declaró Leavitt al ser cuestionada por la prensa sobre los señalamientos del cantante puertorriqueño.

CASA BLANCA CRITICA POLÍTICAS MIGRATORIAS DEL EXPRESIDENTE JOE BIDEN Leavitt también criticó que figuras de Hollywood no se pronunciaran contra las políticas migratorias del expresidente Joe Biden (2021-2025), las cuales —a su juicio— permitieron una “invasión de las fronteras del país”, pero que ahora sí arremetan contra los agentes del ICE. “Ahora tenemos a las fuerzas del orden que simplemente intentan hacer su trabajo para detener a depredadores violentos como los que les quitaron la vida a estadounidenses inocentes. No hubo indignación por parte de Hollywood y la élite”, sostuvo la vocera, “pero ahora sí la hay, y creo que eso refleja la desafortunada ironía que estamos viendo”.

DISCURSOS EN PREMIOS GRAMMY FUERON CONTRA EL ICE La controversia surgió luego de que Bad Bunny, cuyo nombre real es Benito Martínez Ocasio, utilizara su discurso al recibir el Grammy a mejor álbum de música urbana para condenar al ICE y las políticas migratorias de la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump. “Antes de dar gracias a Dios, voy a decir: fuera ICE. No somos salvajes, no somos animales, somos humanos y somos americanos”, afirmó el artista, provocando una ovación del público.