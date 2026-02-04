Secretaria de la Casa Blanca critica discurso de Bad Bunny contra el ICE en los Grammys

Internacional
/ 4 febrero 2026
    Secretaria de la Casa Blanca critica discurso de Bad Bunny contra el ICE en los Grammys
    Las críticas de Bad Bunny y otros artistas contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) durante los premios Grammy, provocaron una dura respuesta desde la Casa Blanca. EFE
Sara Navarrete
por Sara Navarrete

Casa Blanca
Redadas
Viral

Estados Unidos

Bad Bunny

ICE

Artistas como Bad Bunny y Billie Eilish dedicaron un discurso contra el ICE tras ganar importantes categorías en los Premios Grammy

Las críticas de Bad Bunny y otros artistas contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) durante los premios Grammy, provocaron una dura respuesta desde la Casa Blanca.

La portavoz Karoline Leavitt calificó como “irónico” que celebridades con seguridad privada intenten “demonizar” a los agentes federales que “solo cumplen la ley”.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Wildflower’ de Billie Eilish gana la Canción del año en los Premios Grammy

“Es irónico y francamente triste ver a celebridades que viven en comunidades cerradas con seguridad privada, con millones de dólares para gastar en su protección, intentando demonizar de nuevo a las fuerzas del orden que trabajan para hacer cumplir las leyes de nuestra nación”, declaró Leavitt al ser cuestionada por la prensa sobre los señalamientos del cantante puertorriqueño.

CASA BLANCA CRITICA POLÍTICAS MIGRATORIAS DEL EXPRESIDENTE JOE BIDEN

Leavitt también criticó que figuras de Hollywood no se pronunciaran contra las políticas migratorias del expresidente Joe Biden (2021-2025), las cuales —a su juicio— permitieron una “invasión de las fronteras del país”, pero que ahora sí arremetan contra los agentes del ICE.

“Ahora tenemos a las fuerzas del orden que simplemente intentan hacer su trabajo para detener a depredadores violentos como los que les quitaron la vida a estadounidenses inocentes. No hubo indignación por parte de Hollywood y la élite”, sostuvo la vocera, “pero ahora sí la hay, y creo que eso refleja la desafortunada ironía que estamos viendo”.

DISCURSOS EN PREMIOS GRAMMY FUERON CONTRA EL ICE

La controversia surgió luego de que Bad Bunny, cuyo nombre real es Benito Martínez Ocasio, utilizara su discurso al recibir el Grammy a mejor álbum de música urbana para condenar al ICE y las políticas migratorias de la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump.

“Antes de dar gracias a Dios, voy a decir: fuera ICE. No somos salvajes, no somos animales, somos humanos y somos americanos”, afirmó el artista, provocando una ovación del público.

TE PUEDE INTERESAR: ¡De Sabrina Carpenter, Rosé, hasta Lady Gaga! Domina el brillo y la elegancia en la alfombra roja de los Grammys 2026

Las declaraciones del intérprete se sumaron a las de otros artistas, como Billie Eilish, quien también cuestionó las políticas migratorias del Gobierno de Trump. Dichas palabras se produjeron en un contexto de alta tensión política, marcado por redadas masivas y por la muerte de dos manifestantes en Mineápolis tras disparos de agentes federales.

Durante la gala, varios asistentes posaron ante las cámaras portando un prendedor en blanco y negro con la leyenda “ICE Out” (“Fuera ICE”).

(Con información de EFE)

Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

