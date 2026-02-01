‘Wildflower’ de Billie Eilish gana la Canción del año en los Premios Grammy

/ 1 febrero 2026
    ‘Wildflower’ de Billie Eilish gana la Canción del año en los Premios Grammy

El éxito de la cantante de 24 años se alzó con uno de los reconocimientos más codiciados de la noche

Destronando a temas como “Abracadabra” de Lady Gaga y “Apt” de Rosé y Bruno Mars, el tema “Wildflower” de Billie Eilish acaba de ganar el premio a la Canción del Año en la entrega 2026 de los Grammy.

El tema también compitió contra “Anxiety” de Doechii, “DTMF” de Bad Bunny, “Golden” de KPop Demon Hunters —que ya se llevó otro premio a Mejor Canción Escrita para Medios Visuales—, “Luther” de Kendrick Lamar y SZA y “Manchild” de Sabrina Carpenter.

Premios Grammy

