‘Wildflower’ de Billie Eilish gana la Canción del año en los Premios Grammy
/ 1 febrero 2026
El éxito de la cantante de 24 años se alzó con uno de los reconocimientos más codiciados de la noche
Destronando a temas como “Abracadabra” de Lady Gaga y “Apt” de Rosé y Bruno Mars, el tema “Wildflower” de Billie Eilish acaba de ganar el premio a la Canción del Año en la entrega 2026 de los Grammy.
.@billieeilish wins song of the year at the #GRAMMYs for “wildflower” 👏 pic.twitter.com/2nipBfmb3D— Genius (@Genius) February 2, 2026
El tema también compitió contra “Anxiety” de Doechii, “DTMF” de Bad Bunny, “Golden” de KPop Demon Hunters —que ya se llevó otro premio a Mejor Canción Escrita para Medios Visuales—, “Luther” de Kendrick Lamar y SZA y “Manchild” de Sabrina Carpenter.