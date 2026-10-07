Secuelas del 7 de octubre avivan divisiones antes de las elecciones en Israel

JERUSALÉN.- Mientras Israel se prepara para sus primeras elecciones desde el asalto encabezado por Hamás el 7 de octubre de 2023, el primer ministro, Benjamin Netanyahu, y sus adversarios sitúan el ataque en el centro de sus campañas.

Casi todos los carteles, discursos de campaña o debates televisados parecen hacer referencia al ataque, que ha marcado al país y sigue fresco en la mente de los votantes. Tres años después, el peor fallo de seguridad en la historia de Israel amenaza ahora con poner fin a la carrera de su primer ministro que más tiempo ha ostentado el cargo.

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“El 7 de octubre es como un marco para toda la discusión política que está ocurriendo”, afirmó Tamar Hermann, experta en opinión pública israelí del Instituto de Democracia de Israel, un centro de estudios de Jerusalén. “Todos sufrimos, de algún modo, estrés postraumático”.

Los rivales de Netanyahu quieren que pague por las fallas que condujeron al día más letal en los 78 años de historia de Israel y que sumieron al país en una serie de guerras inconclusas. Sus defensores sostienen que fue traicionado por el estamento militar y que ha guiado a Israel durante una espectacular recuperación desde su hora más oscura.

Una derrota en las elecciones del 27 de octubre probablemente pondría fin a la carrera de Netanyahu, que está a punto de cumplir 77 años.

DÍA LETAL

La mañana del 7 de octubre, milicianos de Hamás dispararon varios miles de cohetes hacia Israel y miles de insurgentes atacaron el territorio a través de brechas abiertas en la valla fronteriza o con embarcaciones o parapentes motorizados. Unas 1.200 personas murieron y otras 251 fueron tomadas como rehenes.

Israel respondió con una ofensiva militar que se ha cobrado la vida de más de 74.000 palestinos en la Franja de Gaza según las autoridades sanitarias locales, dejó el enclave costero en ruinas y desató una catástrofe humanitaria que sigue sin resolverse.

Más tarde, Israel fue a la guerra contra el grupo político-paramilitar Hezbollah en Líbano, se apoderó de una parte de Siria, atacó objetivos en Yemen y se unió a Estados Unidos en dos guerras contra Irán.

Cientos de israelíes, en su mayoría jóvenes soldados, han muerto y casi todos los hogares se han visto afectados por la violencia. Netanyahu prometió una “victoria total”, pero Hamás, Hezbollah y el gobierno teocrático de Irán siguen intactos.

La posición internacional de Israel se ha desplomado; varios gobiernos extranjeros lo han acusado de genocidio —una acusación que rechaza enérgicamente—, y Netanyahu está buscado por la Corte Penal Internacional.

Tras una serie de renuncias de altos mandos de seguridad, Netanyahu es la única figura de alto rango que estaba en el poder el 7 de octubre que sigue en el cargo, lo que convierte las elecciones de este mes, en muchos sentidos, en un referéndum sobre su liderazgo.

CAMPAÑAS

Netanyahu y sus adversarios han puesto el 7 de octubre en primer plano en sus campañas, aunque por distintos motivos.

Sus opositores —de todo el espectro político— califican a su coalición saliente como “el gobierno de la masacre”. Netanyahu afirma que ha librado una “guerra de redención”.

Su principal rival es Gadi Eisenkot, exjefe militar cuyo hijo y sobrino murieron en combate en Gaza. La oposición se ha comprometido a formar un gobierno de “reparación y reconstrucción”, empezando por la creación de una comisión oficial de investigación sobre el 7 de octubre. También han prometido poner fin a las exenciones del servicio militar para los hombres ultraortodoxos, una política de larga data que ha indignado a la mayoría laica en tiempos de guerra, y acusan a Netanyahu de amenazar las instituciones democráticas de Israel.

“Las elecciones más fatídicas en la historia del Estado de Israel son entre la evasión y el alistamiento. Entre asumir la responsabilidad y huir de la responsabilidad”, escribió Eisenkot en X.

Netanyahu ha rechazado repetidamente los pedidos para una comisión de investigación mientras intenta trasladar la culpa a los responsables de seguridad. Recientemente acusó al entonces jefe del servicio de seguridad Shin Bet, Ronen Bar, de retener información antes del ataque. Bar ha dicho que presentará una demanda por difamación.