Seduce China a los trabajadores tecnológicos extranjeros con la nueva visa K

HONG KONG- Vaishnavi Srinivasagopalan, una hábil profesional india de tecnologías de la información que ha trabajado tanto en India como en Estados Unidos, ha estado buscando trabajo en China. El nuevo programa de visas K de Beijing dirigido a trabajadores de ciencia y tecnología podría convertir ese sueño en realidad. La visa K lanzada por Beijing el mes pasado forma parte del esfuerzo creciente de China por alcanzar a Estados Unidos en la carrera por el talento global y la tecnología punta. Coincide con las incertidumbres sobre el programa H-1B de Estados Unidos bajo las políticas de inmigración más estrictas implementadas por el presidente Donald Trump. "La visa K para China es un equivalente a la H-1B para Estados Unidos", comentó Srinivasagopalan, intrigada por el entorno laboral y la cultura de China después de que su padre trabajara en una universidad china hace unos años. "Es una buena opción para personas como yo que desean trabajar en el extranjero". La visa K complementa los esquemas de visa existentes en China, incluyendo la visa R para profesionales extranjeros, pero con requisitos más flexibles, como no requerir que un solicitante tenga una oferta de trabajo antes de aplicar. Las políticas más estrictas de Estados Unidos hacia estudiantes y académicos extranjeros bajo Trump, incluyendo el aumento de tarifas para la visa H-1B para trabajadores cualificados extranjeros a 100 mil dólares para nuevos solicitantes, están llevando a algunos profesionales y estudiantes no estadounidenses a considerar ir a otros lugares. "Los estudiantes que estudian en Estados Unidos esperaban una visa H-1B, pero actualmente esto es un problema", comentó Bikash Kali Das, un estudiante indio de maestría en relaciones internacionales en la Universidad de Sichuan en China. CHINA QUIERE MÁS PROFESIONALES TECNOLÓGICOS EXTRANJEROS Beijing quiere aprovechar la ventana de oportunidad. El Partido Comunista que gobierna el país ha hecho del liderazgo global en tecnologías avanzadas una prioridad máxima, pagando enormes subsidios gubernamentales para apoyar la investigación y el desarrollo en áreas como inteligencia artificial, semiconductores y robótica.

"Beijing percibe el endurecimiento de las políticas de inmigración en Estados Unidos como una oportunidad para posicionarse globalmente como un país que acoge más ampliamente el talento y la inversión extranjeros", señaló Barbara Kelemen, directora asociada y jefa de Asia en la firma de inteligencia de seguridad Dragonfly. El desempleo entre los graduados chinos sigue siendo alto, y la competencia es intensa para los trabajos en campos científicos y técnicos. Pero hay una brecha de competencias que el liderazgo de China está ansioso por llenar. Durante décadas, China ha estado perdiendo talento de primer nivel hacia países desarrollados, ya que muchos se quedaban y trabajaban en Estados Unidos y Europa después de terminar sus estudios allí. La fuga de cerebros no se ha revertido completamente. Alfred Wu, profesor asociado en la Universidad Nacional de Singapur, comenta que muchos padres chinos todavía ven la educación occidental como avanzada y están ansiosos por enviar a sus hijos al extranjero. Aún así, en los últimos años, un número creciente de profesionales, incluidos expertos en IA, científicos e ingenieros, se han mudado a China desde Estados Unidos, incluidos chino-estadounidenses. Fei Su, arquitecto de chips en Intel, y Ming Zhou, un ingeniero destacado en la firma de software Altair con sede en Estados Unidos, estuvieron entre aquellos que han tomado trabajos de enseñanza en China este año. Edward Hu, director de inmigración con sede en Shanghái en la consultoría Newland Chase, menciona que muchos trabajadores cualificados en India y el sudeste asiático ya han expresado interés en la visa K. DUDAS SOBRE LA COMPETENCIA ADICIONAL DE TRABAJADORES EXTRANJEROS La tasa de desempleo para los chinos de 16 a 24 años, excluyendo a los estudiantes, está en casi un 18%, y la campaña para atraer a más profesionales extranjeros está generando preguntas. "El mercado laboral actual ya está bajo una feroz competencia", dijo Zhou Xinying, una estudiante de posgrado de 24 años en ciencias del comportamiento en la Universidad de Zhejiang en el este de China. Si bien los profesionales extranjeros podrían ayudar a "traer nuevas tecnologías" y diferentes perspectivas internacionales, Zhou apuntó que "algunos jóvenes chinos que buscan empleo pueden sentir presión debido a la introducción de la política de visa K".

Kyle Huang, un ingeniero de software de 26 años con sede en la ciudad sureña de Guangzhou, dice que sus compañeros en los campos de ciencia y tecnología temen que el nuevo programa de visas “podría amenazar las oportunidades laborales locales”. Un comentario reciente publicado por un medio de comunicación respaldado por el estado, el Shanghai Observer, minimizó tales preocupaciones, diciendo que traer a tales profesionales extranjeros beneficiará a la economía. A medida que China avanza en áreas como la IA y los semiconductores de vanguardia, hay una “brecha y desajuste” entre los que buscan empleo cualificado y la demanda de trabajadores cualificados, afirmó. ”Cuanto más complejo sea el entorno global, más abrirá sus brazos China”, afirmó. ”Beijing necesitará enfatizar cómo el talento extranjero selecto puede crear, no quitar, empleos locales”, indicó Michael Feller, estratega jefe en la consultoría Geopolitical Strategy. “Pero incluso Washington ha demostrado que este es un argumento políticamente difícil de hacer, a pesar de décadas de evidencia”. DESVENTAJAS DE CHINA INCLUSO CON LAS NUEVAS VISAS Especialistas en reclutamiento e inmigración dicen que los trabajadores extranjeros enfrentan varios obstáculos en China. Uno es la barrera del idioma. La censura de internet del Partido Comunista gobernante, conocida como el “Gran Cortafuegos”, es otro inconveniente. Se estima que China, un país de aproximadamente 1,400 millones de personas, tenía apenas unos 711 mil trabajadores extranjeros residiendo en el país en 2023. Estados Unidos todavía lidera en investigación y tiene la ventaja de usar ampliamente el inglés. También hay un camino relativamente más claro hacia la residencia para muchos, comenta David Stepat, director de país para Singapur en la consultoría Dezan Shira & Associates. Nikhil Swaminathan, un titular de visa H1-B indio que trabaja para una organización sin fines de lucro en Estados Unidos después de el posgrado allí, está interesado en la visa K de China pero es escéptico. “Lo habría considerado. China es un gran lugar para trabajar en tecnología, si no fuera por la difícil relación entre India y China”, dijo. Dada la opción, muchos buscadores de empleo probablemente todavía apunten a trabajos en empresas globales líderes fuera de China. “Estados Unidos probablemente está más en riesgo de perder posibles solicitantes de H-1B a otras economías occidentales, incluyendo el Reino Unido y la Unión Europea, que a China”m dijo Feller, de Geopolitical Strategy. ”Estados Unidos puede estar saboteándose a sí mismo, pero lo está haciendo desde una posición mucho más competitiva en términos de su atractivo para el talento”, dijo Feller. “China necesitará hacer mucho más que ofrecer vías de visa convenientes para atraer a los mejores”. Por Chan Ho-Him, The Associated Press.