Según informes, la administración Trump advierte que el aliado de Maduro, Diosdado Cabello, podría ser el próximo

Según informes, la administración Trump ha advertido al ministro del Interior de línea dura de Venezuela, Diosdado Cabello, que podría ser el próximo en caer si no apoya a la presidenta interina, Delcy Rodríguez, quien ha estado en el poder desde que Nicolás Maduro fue tomado el sábado.

Reuters informó que los funcionarios estadounidenses están “especialmente preocupados” de que Cabello, considerado durante mucho tiempo por muchos como el verdadero número dos del régimen, pueda sabotear el plan de Washington de mantener a figuras clave del círculo íntimo de Maduro en su lugar en nombre de la estabilidad mientras se busca una transición y proporcionar acceso irrestricto al petróleo de Venezuela.

En una publicación del lunes, Donald Trump dijo que Venezuela estaría “entregando” crudo por valor de 2.000 millones de dólares a Estados Unidos, una negociación emblemática que desviaría suministros de China y ayudaría a Venezuela a evitar recortes de producción más profundos.

Mientras tanto, funcionarios estadounidenses le han dicho a Cabello a través de intermediarios, según Reuters, que si se muestra desafiante, podría enfrentar un destino similar al de Maduro.

Cabello, por su parte, ha publicado videos en redes sociales donde se le ve al mando de decenas de hombres fuertemente armados que patrullan las calles de Caracas. Controla la policía, las agencias de contrainteligencia y las milicias conocidas como colectivos.

“Hay calma, hay tranquilidad. Su gente consciente sabe lo que debemos hacer: trabajar para restablecer la normalidad que debe prevalecer en el país y volver al trabajo. Hoy los comercios abrieron sin problemas”, dijo Cabello en un video, señalando un reloj que marcaba las 11 p. m. del martes.

También se le ve tomando fotos y estrechando la mano de civiles y comerciantes, y hablando por teléfono con quien parece ser otro comandante, preguntándole cómo están las cosas. “En la batalla, mi comandante, en la batalla, mi capitán. Defendiendo nuestra patria”, responde.

En otro clip, decenas de hombres armados posan para la cámara con rifles en alto y puños cerrados, coreando: “¡Siempre leales, nunca traidores!” y “¡Dudar es traicionar!”, el mismo lema estampado en la gorra de Cabello, que también lució en la ceremonia de juramentación de Rodríguez el lunes, un gesto interpretado por algunos como una señal de resentimiento por no haber sido puesto a cargo y una advertencia de que cualquier concesión a Estados Unidos sería vista como una traición al chavismo.

Cabello tiene un largo historial de rivalidad con Rodríguez y su hermano, Jorge Rodríguez, presidente del Congreso venezolano. Aunque muchos lo consideraban la segunda figura más poderosa del régimen después de Maduro, los analistas subrayan que no existía una jerarquía clara. El poder estaba dividido entre facciones —una dominada por Cabello, otra por los hermanos Rodríguez, entre otras— que coexistían y competían entre sí.

Cabello estuvo entre los oficiales que participaron en el fallido intento de golpe de Estado de Hugo Chávez en 1992 y por lo tanto es considerado un chavista “de núcleo” .

El ministro del Interior también es ampliamente visto como uno de los principales responsables de los extensos y bien documentados abusos de los derechos humanos del régimen de Maduro, que incluyeron más de 20.000 ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y torturas, y el encarcelamiento de miles de opositores políticos.

Desde el lunes, los colectivos bajo su mando han estado patrullando calles, operando puestos de control y revisando los teléfonos de la gente en una ofensiva destinada a consolidar la autoridad después del ataque estadounidense.

El régimen emitió un decreto declarando el estado de conmoción externa, un estado de excepción, y ordenando la búsqueda y captura inmediata de cualquier persona involucrada en la promoción o apoyo del ataque armado estadounidense. Al menos 16 periodistas y trabajadores de medios fueron detenidos —14 en Caracas y dos cerca de la frontera con Colombia— y 15 fueron liberados posteriormente, uno de los cuales fue deportado.

El martes, el presidente interino declaró siete días de duelo nacional por los muertos en lo que fue el primer ataque militar estadounidense a gran escala en suelo sudamericano.

También endureció su retórica contra Washington, al decir en un discurso televisado que “ningún agente externo gobierna Venezuela”, una clara refutación a la afirmación de Trump de que, después de la captura de Maduro, Estados Unidos ahora dirigiría el país.

Sus comentarios marcaron un cambio respecto del tono conciliador que había adoptado el domingo, ya que volvió a un lenguaje más duro, describiendo el ataque estadounidense como una “terrible agresión militar” y un “ataque criminal” cuyo “resultado absolutamente ilegal, en violación del derecho internacional”, fue el “secuestro” de Maduro y su esposa, Cilia Flores.