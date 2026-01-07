Aseguran que Delcy Rodríguez traicionó y entregó a Maduro al Gobierno de Trump

¿Entregó Delcy Rodríguez a Nicolás Maduro a Estados Unidos? Esta pregunta ha dominado el debate político después de que el exvicepresidente colombiano Francisco Santos acusara a la líder venezolana Delcy Rodríguez de traicionar a Maduro.

Las acusaciones surgieron tras el asalto militar estadounidense en Caracas que culminó con la captura de Maduro.

Santos declaró estar seguro de Maduro no fue derrocado solo por la fuerza, sino que fue entregado desde dentro del liderazgo venezolano.

Estas declaraciones han generado debate en toda la región, y Donald Trump también ha sugerido que Rodríguez podría desempeñar un papel en una futura transición.

Al mismo tiempo, Rodríguez ha negado su cooperación y ha exigido la liberación de Maduro de la custodia estadounidense.

Francisco Santos hizo esta afirmación durante una entrevista con el canal colombiano de noticias por cable NTN24.

Santos fue vicepresidente de Colombia de 2002 a 2010 y posteriormente embajador en Estados Unidos.

Rechazó las insinuaciones de que Estados Unidos llevara a cabo una operación en solitario.

Aseguró que la entrega de Maduro se realizó mediante un acuerdo interno.

Santos declaró estar “absolutamente seguro” de que Delcy Rodríguez estuvo involucrada en el proceso.

Declaró que la información disponible apuntaba a una operación coordinada en la que Maduro fue liberado, no destituido.

Según Santos, la situación requería preparación y posicionamiento político.

Vinculó su afirmación con las declaraciones del presidente Trump sobre el futuro papel de Rodríguez.

Santos explicó que Rodríguez representaba lo que él llamó la “opción menos mala” para Estados Unidos.

Aseguró que los funcionarios estadounidenses querían evitar que se repitiera lo ocurrido en Irak después de 2003.

Santos comparó las cifras dentro del liderazgo venezolano y situó a Rodríguez por debajo de otros en términos de riesgo.

A modo de comparación Santos afirmó que si el ministro del Interior, Diosdado Cabello, y otras figuras ocupaban el puesto más alto, Rodríguez ocupaba un puesto ligeramente inferior. Sugirió que esto la convertía en una socia manejable durante una fase de transición.