Aseguran que Delcy Rodríguez traicionó y entregó a Maduro al Gobierno de Trump

Internacional
/ 7 enero 2026
    Aseguran que Delcy Rodríguez traicionó y entregó a Maduro al Gobierno de Trump
    Estas declaraciones han generado debate en toda la región, y Donald Trump también ha sugerido que Rodríguez podría desempeñar un papel en una futura transición. EFE

Las acusaciones surgieron tras el asalto militar estadounidense en Caracas que culminó con la captura de Maduro

¿Entregó Delcy Rodríguez a Nicolás Maduro a Estados Unidos? Esta pregunta ha dominado el debate político después de que el exvicepresidente colombiano Francisco Santos acusara a la líder venezolana Delcy Rodríguez de traicionar a Maduro.

Las acusaciones surgieron tras el asalto militar estadounidense en Caracas que culminó con la captura de Maduro.

TE PUEDE INTERESAR: Fuerzas estadounidenses intentan abordar un petrolero con bandera rusa en el Atlántico Norte

Santos declaró estar seguro de Maduro no fue derrocado solo por la fuerza, sino que fue entregado desde dentro del liderazgo venezolano.

Estas declaraciones han generado debate en toda la región, y Donald Trump también ha sugerido que Rodríguez podría desempeñar un papel en una futura transición.

Al mismo tiempo, Rodríguez ha negado su cooperación y ha exigido la liberación de Maduro de la custodia estadounidense.

Francisco Santos hizo esta afirmación durante una entrevista con el canal colombiano de noticias por cable NTN24.

Santos fue vicepresidente de Colombia de 2002 a 2010 y posteriormente embajador en Estados Unidos.

Rechazó las insinuaciones de que Estados Unidos llevara a cabo una operación en solitario.

Aseguró que la entrega de Maduro se realizó mediante un acuerdo interno.

Santos declaró estar “absolutamente seguro” de que Delcy Rodríguez estuvo involucrada en el proceso.

Declaró que la información disponible apuntaba a una operación coordinada en la que Maduro fue liberado, no destituido.

Según Santos, la situación requería preparación y posicionamiento político.

Vinculó su afirmación con las declaraciones del presidente Trump sobre el futuro papel de Rodríguez.

Santos explicó que Rodríguez representaba lo que él llamó la “opción menos mala” para Estados Unidos.

Aseguró que los funcionarios estadounidenses querían evitar que se repitiera lo ocurrido en Irak después de 2003.

Santos comparó las cifras dentro del liderazgo venezolano y situó a Rodríguez por debajo de otros en términos de riesgo.

A modo de comparación Santos afirmó que si el ministro del Interior, Diosdado Cabello, y otras figuras ocupaban el puesto más alto, Rodríguez ocupaba un puesto ligeramente inferior. Sugirió que esto la convertía en una socia manejable durante una fase de transición.

Temas


Guerras
Violencia
A20

Localizaciones


Venezuela

Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabjado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Descarado Trump

Descarado Trump
true

Trump hace cambios en Venezuela para que todo siga igual
Indignación en Chiapas por el caso de Deysi “N”, niña de 10 años hospitalizada tras dar a luz. Conoce los detalles de salud y las leyes contra el abuso infantil.

A sus 10 años, niña dio a luz en Chiapas... se encuentra grave
Montenegro habría modificado legalmente su identidad de sexo para asumirse como mujer y solicitar la aplicación de la “perspectiva de género” ante un juez, con la intención de evitar el pago de la pensión alimentaria y revertir procedimientos legales en su contra.

Se viraliza caso de abogado que cambia de género para no pagar pensión, en la región Laguna
De acuerdo con la secretaria del Bienestar, el pago de enero se basa en la letra inicial del primer apellido del beneficiario.

Pensión del Bienestar... ¿Qué apellidos reciben el pago de 6 mil 400 pesos del 6 al 28 de enero, según el calendario?
El puente del 2 de febrero marcará el primer descanso largo del año para millones de personas en México.

Primer puente de 2026 en México: cuándo será el primer descanso oficial del año
Guerra. El adelanto muestra la destrucción de la escuela de los mutantes y anticipa una épica batalla entre universos.

Llegan los ‘X-Men’ de Fox a Marvel con el nuevo tráiler de ‘Avengers: Doomsday’
El álbum Panini acompañará un Mundial histórico organizado por tres países y con 48 selecciones.

¿Cuánto costará el álbum Panini del Mundial 2026 y cuántas láminas tendrá?