Según los expertos, el alto al fuego apenas cambia la situación del transporte marítimo en el estrecho de Ormuz

El acuerdo de alto el fuego «no cambia la situación en el sentido de que Irán sigue teniendo el control», afirmó Richard Meade, redactor jefe de Lloyd’s List Intelligence, proveedor de datos marítimos. «Sigue exigiendo que los barcos soliciten permiso, y esa es la clave. Esto significa que nada ha cambiado: sin permiso, no hay tránsito».

Según analistas del sector marítimo, no habrá un “éxodo masivo” de barcos a través del estrecho de Ormuz , a pesar del alto al fuego condicional de dos semanas acordado entre Estados Unidos e Irán, que contempla la reapertura temporal de este crucial canal marítimo.

Según la ONU, se calcula que unos 2.000 barcos y 20.000 marineros han quedado atrapados en el Golfo desde el estallido de la guerra a finales de febrero, sin poder atravesar el estrecho para continuar sus viajes.

Entre los buques atrapados se encuentran petroleros, gaseros, graneleros y buques de carga, así como seis cruceros turísticos.

Meade añadió que algunos capitanes han recibido instrucciones de los armadores para realizar controles de seguridad como preparación para una posible partida.

Sin embargo, afirmó que era improbable que un gran número de buques comenzara a salir del Golfo hasta que tuvieran la certeza de poder hacerlo de forma segura: «Probablemente debamos moderar las expectativas de un éxodo masivo inmediato. Hasta que los armadores no dispongan de información detallada sobre lo que se les exige [para salir del estrecho], básicamente esperarán a ver qué sucede», declaró. «Por el momento, no vemos nada que indique que la normativa vigente haya cambiado».

En el marco del plan de alto el fuego de 10 puntos de Irán , el ministro de Asuntos Exteriores del país, Abbas Araghchi, afirmó que se permitiría el paso seguro por el estrecho bajo control militar iraní.

Esto supondría una continuación del anterior sistema de control de tráfico marítimo de Teherán , mediante el cual se concedía el paso a “buques no hostiles”, que se consideraban aquellos que no pertenecían a Estados Unidos ni a Israel, ni tenían vínculos con ellos.

En las últimas semanas, un pequeño número de barcos ha pasado cada día por ese punto estratégico, de tan solo 21 millas de ancho en su punto más angosto, una proporción minúscula del promedio diario de antes de la guerra, que rondaba los 140 cruces.

Según los informes, el plan también permite a Irán y Omán cobrar una tasa de hasta 2 millones de dólares (1,5 millones de libras esterlinas) por barco a las embarcaciones que transiten por el estrecho.

Desde el comienzo de la guerra, la gran mayoría de los buques han permanecido anclados en el Golfo para garantizar la seguridad del buque y su tripulación, tras los ataques a más de 20 barcos en toda la región y la muerte de varios miembros de la tripulación.

El jefe de la Organización Marítima Internacional (OMI), organismo de la ONU encargado del transporte marítimo, celebró el alto el fuego y pidió una evacuación segura de los marineros del Golfo.

Arsenio Domínguez, secretario general de la OMI, declaró: «Ya estoy trabajando con las partes pertinentes para implementar un mecanismo adecuado que garantice el tránsito seguro de los buques por el estrecho de Ormuz. La prioridad ahora es asegurar una evacuación que garantice la seguridad de la navegación».

El número de buques que transitaban por el estrecho había aumentado ligeramente en los días previos al alto al fuego, aunque esto se debió en parte a que pasaban por allí más barcos con cargamentos vinculados a Irán.

Los barcos que se han desplazado han seguido la nueva ruta marítima surgida durante el conflicto, que difiere de las rutas comerciales habituales utilizadas antes de la guerra.

Irán ha desviado los barcos hacia un corredor septentrional en sus aguas territoriales, que los lleva entre la isla de Larak y su territorio continental, lo que permite a las autoridades iraníes controlar los barcos y aprobar su paso.

Los analistas han señalado que si los barcos continúan utilizando esta ruta, se incrementará aún más la capacidad de las embarcaciones para transitar por esta vía fluvial estrecha y congestionada. Pocos creen que el tráfico vuelva a los niveles diarios habituales durante el alto el fuego de dos semanas.