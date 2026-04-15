Senado de Estados Unidos rechaza moción para evitar más ataques a Irán

El 15 de abril se reportó que el Senado de los Estados Unidos rechazó una resolución para impedir que Donald Trump pueda ejecutar nuevos ataques contra Irán, sin la necesidad del Congreso.

La votación fue negada tras registrarse 47 votos a favor y 52 en contra, en la Cámara Alta. Medios de información, como EFE, destacaron que en dicha sección del Senado, el Partido Republicano representa la mayoría.

Sin embargo, se reportó que el senador Rand Paul, del ala republicana, colaboró con los demócratas para apoyar la resolución. Sin embargo, de la oposición por parte de Pensilvania, el senador John Fetterman votó en contra de la moción.

El líder demócrata, Chuck Schumer, entonó, antes de la votación, que ‘Hasta que nuestros colegas republicanos se unen a votar con nosotros, vamos a continuar a forzar un voto sobre nuestra Resolución de Poderes de Guerra semana tras semana tras semana’.