Senado de Estados Unidos rechaza moción para evitar más ataques a Irán

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Internacional
/ 15 abril 2026
    Senado de Estados Unidos rechaza moción para evitar más ataques a Irán
    Senado rechaza moción para prevenir que Trump ataque a Irán sin consentimiento del Congreso Vanguardia

Con la intención de pedir autorización, el Partido Demócrata solicitó a voto la Resolución sobre los Poderes de Guerra

El 15 de abril se reportó que el Senado de los Estados Unidos rechazó una resolución para impedir que Donald Trump pueda ejecutar nuevos ataques contra Irán, sin la necesidad del Congreso.

La votación fue negada tras registrarse 47 votos a favor y 52 en contra, en la Cámara Alta. Medios de información, como EFE, destacaron que en dicha sección del Senado, el Partido Republicano representa la mayoría.

Sin embargo, se reportó que el senador Rand Paul, del ala republicana, colaboró con los demócratas para apoyar la resolución. Sin embargo, de la oposición por parte de Pensilvania, el senador John Fetterman votó en contra de la moción.

El líder demócrata, Chuck Schumer, entonó, antes de la votación, que ‘Hasta que nuestros colegas republicanos se unen a votar con nosotros, vamos a continuar a forzar un voto sobre nuestra Resolución de Poderes de Guerra semana tras semana tras semana’.

La Resolución sobre los Poderes de Guerra, establecida desde 1973, dicta que ante cualquier intervención militar en el exterior, el presidente no tiene autoridad hasta que el Congreso lo autorice.

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Actualmente, en pleno conflicto con Irán, Estados Unidos desplegó buques de guerra para realizar un bloqueo marítimo en los puertos del país del Medio Oriente. Las acciones del Comando Central ocurren cuatro días después, aproximadamente, de la salida de Estados Unidos de las negociaciones de paz con Irán en Pakistán.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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