Estados Unidos logra ‘bloqueo total’ de puertos marítimos de Irán

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Internacional
/ 14 abril 2026
    Estados Unidos logra ‘bloqueo total’ de puertos marítimos de Irán
    Estados Unidos desplegó buques de guerra para bloquear puertos de Irán Vanguardia

Tras no lograrse un acuerdo de paz en el alto al fuego de Pakistán, el conflicto marítimo entre Estados Unidos e Irán se incrementó

El 14 de abril se reportó que Estados Unidos, presuntamente, logró bloquear por completo los puertos de Irán. La acción militar ocurre 4 días después de que se habían abandonado las negociaciones de paz en Pakistán.

La noticia fue anunciada por el Comando Central de los Estados Unidos. Detallaron que las fuerzas armadas implementaron un bloqueo total en los puertos marítimos, con la intención de afectar su red de comercio.

En el comunicado, firmado por el almirante Brad Cooper, se afirmó que Estados Unidos tiene ‘superioridad marítima’ en contra de las fuerzas de Irán y en el Medio Oriente. Previamente, se había destacado que la administración militar de Trump había mandado buques destructores al estrecho de Ormuz.

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El Comando Central afirmó que Estados Unidos paralizó el comercio de Irán, argumentando que el 90% de las vías marítimas funcionan para mantener su economía.

Informes de las autoridades de Estados Unidos compartieron que más de 10 mil marineros, infantes de la Marina y efectivos de la Fuerza Aérea, con un aproximado de una docena de buques de guerra y aeronaves, fueron desplegados para participar en el bloqueo marítimo, en aguas del golfo Pérsico y el golfo de Omán.

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Hasta el momento, no se ha registrado si las fuerzas militares de Irán han respondido a la presencia militar de los Estados Unidos en sus puertos.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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