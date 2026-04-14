Estados Unidos logra ‘bloqueo total’ de puertos marítimos de Irán

El 14 de abril se reportó que Estados Unidos, presuntamente, logró bloquear por completo los puertos de Irán. La acción militar ocurre 4 días después de que se habían abandonado las negociaciones de paz en Pakistán.

La noticia fue anunciada por el Comando Central de los Estados Unidos. Detallaron que las fuerzas armadas implementaron un bloqueo total en los puertos marítimos, con la intención de afectar su red de comercio.

En el comunicado, firmado por el almirante Brad Cooper, se afirmó que Estados Unidos tiene ‘superioridad marítima’ en contra de las fuerzas de Irán y en el Medio Oriente. Previamente, se había destacado que la administración militar de Trump había mandado buques destructores al estrecho de Ormuz.

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