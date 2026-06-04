Senado de EU inicia votación de proyecto de ley para financiar al ICE y la Patrulla Fronteriza

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    Senado de EU inicia votación de proyecto de ley para financiar al ICE y la Patrulla Fronteriza
    El líder de la mayoría del Senado de EU, John Thune, y, de izquierda a derecha, el senador republicano por Missouri Josh Hawley, y el senador republicano por Oklahoma James Lankford, en el Capitolio. AP

La medida costearía los gastos de las agencias durante tres años, hasta el final del mandato de Trump

WASHINGTON.-El Senado de Estados Unidos dio inicio el jueves a una larga serie de votaciones sobre una legislación para financiar a las agencias de control migratorio del presidente Donald Trump, avanzando hacia la aprobación de una solución por tres años después de que los demócratas bloquearan los fondos durante meses como protesta.

El proyecto de ley, que asignaría unos 70 mil millones de dólares para financiar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y a la Patrulla Fronteriza (CBP), pondría fin al bloqueo de los demócratas, que exigieron cambios de política tras la muerte de dos manifestantes a manos de agentes federales en enero.

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Pero antes, los republicanos deben superar un posible aluvión de enmiendas que los demócratas planean presentar, entre ellas, un intento de vetar de forma permanente el fondo de 1.776 millones de dólares diseñado para aliados del presidente Donald Trump que afirman ser víctimas de una supuesta politización de la justicia. Los demócratas han dicho que la primera enmienda que realizarán el jueves por la mañana será eliminar el llamado “Fondo Antipolitización” y devolver el proyecto de ley de gasto migratorio al comité.

Los republicanos del Senado utilizan una complicada maniobra procedimental para sortear el obstruccionismo y aprobar la legislación presupuestaria sin los votos demócratas.

Pero llevar el proyecto al pleno del Senado ha tomado varias semanas, mientras los republicanos sorteaban diversos obstáculos para su aprobación creados por Trump y la Casa Blanca, entre ellos, una propuesta de 1.000 millones de dólares para la seguridad de la Casa Blanca que finalmente desecharon y una feroz reacción bipartidista contra el fondo de acuerdos.

“Lo que tratamos de hacer aquí es mantener la atención en la financiación para el ICE y la CBP”, manifestó el miércoles por la noche el líder de la mayoría del Senado, John Thune, después de que el Senado votara para iniciar el debate de la legislación. “Esto fue desde el principio estrecho, específico y limpio, y tratamos de mantenerlo así”.

Pero no está claro si los republicanos tendrán suficientes votos para rechazar las enmiendas demócratas.

El secretario de Justicia interino, Todd Blanche, dijo esta semana que el fondo no seguiría adelante, y muchos senadores republicanos señalaron el miércoles que estaban satisfechos con sus declaraciones.

Sin embargo, Trump, que ha estado en desacuerdo con los republicanos del Senado en las últimas semanas, sembró nuevas dudas sobre el futuro del fondo el miércoles por la tarde, cuando dijo a los reporteros que el acuerdo es “muy importante” y afirmó: “No sé” si está muerto o en pausa.

“Tendría que preguntarles a los abogados”, expresó.

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