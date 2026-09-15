Senado votará sobre regulación de criptomonedas mientras demócratas critican inversiones de Trump

WASHINGTON.- El Senado se dispone a votar el martes sobre una legislación para crear un nuevo marco regulatorio para las criptomonedas mientras muchos demócratas sostienen que no hace lo suficiente para frenar las inversiones del presidente Donald Trump.

La votación llega apenas dos meses antes de las elecciones de mitad de mandato, en un un momento en que la industria de las criptomonedas se ha convertido en una fuerza política importante.

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Aunque algunos demócratas respaldan la idea de un marco regulatorio, el partido se ha mantenido mayormente unido en su oposición a la legislación a menos que incluya sólidas salvaguardas éticas para impedir que el mandatario de EU y su familia se enriquezcan estando en el poder.

“Asegurémonos de no aprobar un proyecto de ley sobre criptomonedas que permita a Donald Trump seguir embolsándose miles de millones de dólares en ganancias cripto mientras las familias trabajadoras de todo el país luchan por afrontar precios más altos y una economía que empeora día a día”, declaró en un discurso la senadora demócrata por Massachusetts Elizabeth Warren.

Mientras los demócratas han prometido bloquear el proyecto, Trump aceptó algunas concesiones en materia de ética, incluidas nuevas restricciones para que funcionarios federales electos no emitan activos digitales como las monedas meme presidenciales que él y su esposa Melania lanzaron antes de asumir para su segundo mandato. El domingo, Trump aceptó concesiones adicionales, como más facultades para los fiscales generales estatales que los demócratas habían buscado.

Pero esas concesiones no parecen ser suficientes para la mayoría de los demócratas. Una propuesta del senador demócrata Ruben Gallego, de Arizona, y del senador republicano Thom Tillis, de Carolina del Norte, exige que Trump coloque sus tenencias de criptomonedas en un fideicomiso ciego y se deshiciera de ellas cuando alcanzaran cierto valor.

La versión más reciente de la ley “deja mucho que desear”, manifestó Gallego el lunes por la noche. “Si creen que este es un acuerdo final, esa no es su decisión”.

Gallego indicó que presentaría una contrapropuesta, pero no estaba claro si ambas partes podrían llegar a un acuerdo antes de la votación del martes por la tarde. Los republicanos necesitan apoyo demócrata para alcanzar los 60 votos necesarios para avanzar con el proyecto en el Senado, donde la composición es 53-47.