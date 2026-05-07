Sentencian a 7 ligados a red de cártel mexicano en EU

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    Sentencian a 7 ligados a red de cártel mexicano en EU
    Las investigaciones apuntaron a que la organización llevaba a cabo una operación para llevar metanfetamina líquida de Sinaloa a Kansas City. AP

En 2020, autoridades de EU empezaron a indagar una red liderada por José Santos Macías-Román

El director del FBI, Kash Patel, informó que Fuerza de Tareas de Seguridad Nacional desmanteló una red de tráfico de drogas en Kansas City con vínculos con México.

“FBIKansasCity lideró la operación, integrándose con socios locales y federales”, señaló este miércoles en sus redes sociales.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/anuncian-140-mil-mdp-para-rescatar-red-nacional-de-gasoductos-EE20533546

De acuerdo con un comunicado de la agencia del 28 de abril, la investigación resultó en siete condenas y penas de prisión para los acusados en el área metropolitana de Kansas City.

En enero de 2020, agentes federales iniciaron una investigación sobre una red de tráfico de metanfetamina liderada por José Santos Macías-Román, de 46 años, ciudadano mexicano que residía de manera irregular en Estados Unidos tras haber permanecido en el país más tiempo del permitido por su visa.

Los investigadores descubrieron que Macías-Román organizaba el transporte de metanfetamina líquida desde Sinaloa hasta el área metropolitana de Kansas City.

Entre febrero de 2020 y julio de 2023, las autoridades realizaron múltiples compras controladas de metanfetamina a Macías-Román y a miembros de su organización de narcotráfico. Los investigadores determinaron que los traficantes convertían la metanfetamina líquida en cristal antes de distribuir el producto final a sus clientes.

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