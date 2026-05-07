Anuncian 140 mil mdp para rescatar red nacional de gasoductos

Durante la mañanera, la Secretaria de Energía, Luz Elena González, informó que la red actual incluye ductos heredados de Pemex y que las inversiones buscan garantizar el suministro de gas natural para nuevas centrales eléctricas de la CFE, polos industriales y actividades económicas.

El Gobierno federal anunció inversiones por más de 140 mil millones de pesos para ampliar, rehabilitar y modernizar la red nacional de gasoductos, luego de reconocer que gran parte de la infraestructura operada por el Estado tiene décadas de antigüedad.

“La infraestructura que se encuentra en nuestro País no es una infraestructura nueva, viene también de gasoductos que fueron pasados de Pemex a Cenagas, lo cual supone un reto importante que la Presidenta nos ha instruido atender”, afirmó.

“Por eso estamos realizando importantes esfuerzos en inversión, en mantenimiento y en reconstrucción de estos gasoductos para atender las necesidades de gas”.

De acuerdo con la información presentada en Palacio Nacional, 94 por ciento de la red de Cenagas tiene más de 45 años de antigüedad; 50 por ciento supera los 53 años y 24 por ciento rebasa los 63 años.

Según los documentos, México cuenta actualmente con 21 mil 149 kilómetros de gasoductos para transporte de gas natural.

Del total de la infraestructura, 48 por ciento es administrado por Cenagas, 36 por ciento corresponde a la Comisión Federal de Electricidad y el resto pertenece a Pemex y empresas privadas.

La red está conectada a 24 puntos de internación de gas natural en la frontera norte, principalmente con suministro proveniente de Texas y California.

En conferencia, González sostuvo que el plan contempla inversiones por más de 53 mil millones de pesos por parte de la CFE y más de 87 mil millones de pesos de Cenagas.

“El plan que presentamos contempla la inversión de más de 140 mil millones de pesos”, señaló.

La funcionaria explicó que el objetivo es ampliar la capacidad de transporte de gas natural y garantizar el abasto para las 13 nuevas plantas de ciclo combinado que construye o licita la CFE.

Siete centrales, detalló, ya están en construcción, cuatro más fueron licitadas y otras dos serán licitadas en los próximos meses.

La directora de la CFE, Emilia Calleja, explicó que el gas natural será fundamental para la generación eléctrica de nuevas centrales.

Informó que la central Manzanillo III entró en operación comercial el pasado 17 de abril y que durante mayo quedarán listas para inaugurarse Mérida IV y González Ortega.

Calleja sostuvo que las siete centrales actualmente en construcción aportarán 4 mil 500 megawatts adicionales a la red eléctrica nacional.

Además, la actual Administración desarrollará otras seis centrales en Hidalgo, Guanajuato, Tamaulipas, Sinaloa, Baja California Sur y Jalisco.

“Todo esto significa contar con más electricidad disponible para acompañar el crecimiento del País, fortalecer la confiabilidad de nuestro sistema eléctrico y llevar el desarrollo a distintas regiones”, dijo.

La funcionaria añadió que esos proyectos generarán alrededor de 18 mil 400 empleos directos e indirectos.

La CFE también construye nuevos gasoductos estratégicos en el norte, centro y sureste del País, entre ellos los de Guaymas-El Oro, Centauro del Norte y Cuxtal II.

Calleja mencionó que esos proyectos permitirán abastecer centrales eléctricas en Sonora, Sinaloa, Baja California y la Península de Yucatán.

El director del Cenagas, Cuitláhuac García, dijo que el organismo desarrollará tres nuevos gasoductos, 41 proyectos de modernización y trabajos de rehabilitación y mantenimiento.

“El Centro Nacional de Control de Gas Natural contribuirá ampliando su capacidad de transporte con una inversión histórica en este sexenio de 87 mil millones de pesos. El 60 por ciento de la electricidad que consumimos proviene del gas natural”, dijo.

García sostuvo que el gas natural será utilizado como recurso estratégico y de transición para sostener la generación eléctrica y el desarrollo industrial del País.