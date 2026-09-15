Guerra con Irán ha costado a EU más de 38 mil mdd, dice oficina presupuestaria

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    Guerra con Irán ha costado a EU más de 38 mil mdd, dice oficina presupuestaria
    El Pentágono visto desde el aire, el martes 8 de septiembre de 2026, en Washington. AP

La dependencia no partidista calculó el costo del conflicto sin considerar los gastos de personal militar muerto, herido o bajo atención médica después de casi 7 meses de ataques

La guerra de Estados Unidos contra Irán le ha costado al Departamento de Defensa más de 38 mil millones de dólares hasta el 1 de agosto, y seguirá costando hasta 3 mil millones de dólares al mes o más, dependiendo de la intensidad del conflicto, según una evaluación publicada el martes por la Oficina Presupuestaria del Congreso (CBO, por sus siglas en inglés), un organismo no partidista.

La CBO indicó que se prevé que la guerra contribuya a la inflación hasta el primer trimestre de 2027, lo que haría que el alza de precios fuera aproximadamente 0.5 puntos porcentuales más alta de lo que habían estimado previamente. Esto se debe en gran medida a la reducción de los envíos de petróleo y gas natural a través del estrecho de Ormuz y a las interrupciones del transporte marítimo a través del mar Rojo.

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La estimación, elaborada en respuesta a una solicitud de información del principal demócrata del Comité de Presupuesto de la Cámara de Representantes, el representante Brendan Boyle, coincide en gran medida con un cálculo previo del secretario de Defensa, Pete Hegseth, quien situó los costos en 37 mil 500 millones de dólares, según su testimonio ante el Senado.

La CBO señaló que las estimaciones provienen en gran medida de la reposición de municiones y equipos perdidos en combate, y no incluyen costos relacionados con personal militar estadounidense muerto o herido en el conflicto, ni la atención médica a largo plazo para veteranos ni las compensaciones por discapacidad.

Boyle afirmó que, además del costo humano de la guerra, “este informe no partidista de la CBO deja claro que la guerra también les ha costado a los contribuyentes estadounidenses decenas de miles de millones de dólares y sigue aumentando, al tiempo que continúa elevando los costos”.

“Donald Trump y los republicanos han pasado años diciéndoles a los estadounidenses que no podemos permitirnos ayudar a las familias aquí en casa”, dijo Boyle en un comunicado, “pero, al parecer, pueden encontrar decenas de miles de millones de dólares, y potencialmente mucho más, para una guerra temeraria que está haciendo que los estadounidenses paguen el precio”.

Las conclusiones surgen mientras los votantes observan la guerra y los altos precios de cara a las elecciones de mitad de mandato, que determinarán el control del Congreso, donde los republicanos ahora tienen la mayoría en la Cámara de Representantes y el Senado. La guerra, que comenzó el 28 de febrero, está ahora en su séptimo mes, sin señales de un final rápido para el conflicto.

En junio, la Casa Blanca presentó una solicitud de 87 mil 600 millones de dólares en fondos suplementarios, en gran medida para el esfuerzo bélico, pero el Congreso no la ha aprobado. La CBO indicó que la parte de esa solicitud que parece estar directamente relacionada con el conflicto, la cual asciende a 42 mil 300 millones de dólares, es alrededor de un 10% mayor que la estimación de la CBO sobre los costos del Departamento de Defensa.

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El Departamento de Defensa declinó responder a la solicitud de información de la CBO para su informe, lo que supuso una ruptura con las normas habituales. La oficina presupuestaria señaló que utilizó bases de datos del gobierno e informes públicos y, como resultado, sus estimaciones “están sujetas a una considerable incertidumbre”.

En un informe divulgado el lunes por el inspector general del Pentágono se indicó que la guerra ha provocado “faltantes estratégicos de inventario”.

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Diego Hernández

Diego Hernández

Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

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