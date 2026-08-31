Si bien Trump insinúa postularse por tercera vez, también habla más de su vida tras el fin de su segundo mandato

WASHINGTON- El presidente Donald Trump ha sugerido con frecuencia que quiere buscar un tercer mandato, al publicar sobre lanzar otra campaña, ponerse gorras de 2028 y hablar de maneras de lograrlo, incluso cuando ha reconocido que la Constitución lo prohíbe. Pero últimamente, Trump ha empezado a mostrar señales de que ni siquiera él cree realmente que habrá otra campaña. En discursos recientes, el mandatario republicano ha comenzado a describir la vida después de la Casa Blanca cuando su mandato termine en enero de 2029, al vaticinar que estará en casa y se angustiará mientras su sucesor se atribuye el mérito de sus logros.

“Su próximo presidente dirá: ‘Qué gran trabajo hice’”, declaró Trump en un acto en Long Island, Nueva York, este mes. “Va a estar sentado por ahí, viendo televisión. Un verdadero inútil. A menos que voten republicano, claro”. Que un presidente en funciones hable de convertirse en expresidente siempre es políticamente delicado. Pero con las elecciones de mitad de mandato a solo nueve semanas, Trump se acerca al punto de su presidencia en el que habrá cada vez más recordatorios de que su poder pronto menguará. Estar dispuesto a decir que contempla una Casa Blanca sin él marca un cambio notable para Trump. Desde su primer mandato y prácticamente desde el momento en que ganó un segundo, ha dejado la puerta abierta a quedarse por más de ocho años. “Dice varias cosas contradictorias a la misma vez”, observó Brian Kalt, profesor de derecho constitucional de la Universidad Estatal de Michigan. “Y eso le permite señalar sus propias palabras para respaldar cualquier cantidad de cosas mutuamente excluyentes”. ”Trump puede decir, ‘Siempre dije que no iba a postularme’ o si decide que postularse, podría decir: ‘Bueno, ya saben, nunca dije que no lo haría’”, añadió el profesor. TRUMP SUGIERE QUE SU ETAPA POSTERIOR A LA PRESIDENCIA PODRÍA HACERLO LLORAR La Casa Blanca desestimó las sugerencias de que los pensamientos de Trump se estén volcando cada vez más hacia la pospresidencia y el legado que dejará. La portavoz Olivia Wales declaró que él “lucha todos los días” para cumplir promesas de reducir el crimen violento, reforzar la frontera entre y bajar los precios de los medicamentos. “El único legado que le preocupa al presidente Trump es hacer que Estados Unidos sea más grande que nunca”, sostuvo Wales. Aun así, insinuar cómo será recordado es algo de lo que Trump de pronto habla mucho. En un mitin reciente en Pensilvania, declaró: “Quienquiera que sea el próximo presidente, va a estar hablando de lo brillante que es como presidente. Y yo estaré en casa. Y estaré diciendo: ‘Ese hijo de...’, porque nosotros hicimos el trabajo”. Una semana después en Georgia, Trump pronosticó que, una vez terminada su presidencia, “estaré sentado en casa”. “Puede que esté llorando”, añadió el presidente, al argumentar que los demócratas podrían recuperar el Senado y eliminar las reglas del filibusterismo, lo que facilitaría impulsar su legislación.

Luego, en Michigan, Trump introdujo dudas sobre si estaba listo para entregar el Despacho Oval y mudarse de vuelta a Florida. “En dos años y medio, puede que tengan un presidente diferente, puede que”, dijo, enfatizando el “puede”. “Estaré sentado en casa. Estaré leyendo los periódicos. Estaré viendo televisión”, expresó Trump, antes de lanzar una pulla contra su predecesor, el presidente Joe Biden. “Y tendré a algún tipo, como la última vez, un verdadero idiota, que se levante y diga: ‘Estamos haciendo negocios récord’”. TRUMP SIGUE ENVIANDO SEÑALES MIXTAS Pero aunque ha empezado a sugerir que dejará la presidencia, Trump también ha seguido coqueteando con una candidatura de reelección. Al dirigirse a la cena reprogramada de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca el mes pasado, Trump bromeó: “Al igual que mi presidencia, la segunda vez siempre es mejor” y que “la tercera vez será mejor todavía. Solo estoy bromeando”. Más tarde se puso una gorra de campaña de 2028 para terminar el discurso.

La 22ª Enmienda de la Constitución dice que nadie puede ser elegido presidente más de dos veces. Fue ratificada en 1951, seis años después de que el presidente Franklin Delano Roosevelt muriera, meses después de iniciar su cuarto mandato. Hasta Roosevelt, ningún otro presidente había desafiado la tradición de dejar el cargo tras dos mandatos que inició George Washington. Aun así, Trump llevaba apenas un par de meses de regreso en la Casa Blanca cuando le dijo a NBC News: “Hay métodos que se podrían” usar para buscar un tercer mandato.