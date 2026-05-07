Si la deforestación sigue, la Amazonía estaría en un punto sin retorno

NUEVA YORK- Un nuevo estudio destaca la letal combinación de pérdida de árboles y calentamiento global que podría llevar a que el pulmón del mundo colapse a mitad de siglo. Si la deforestación y el calentamiento global continúan sin control, la selva amazónica podría iniciar en tan solo unas décadas una transición gradual hacia un ecosistema degradado similar a los pastizales, según una nueva investigación publicada el miércoles.

El estudio, publicado en la revista Nature, aporta nuevos datos sobre el momento en que la selva podría empezar a deslizarse por encima del llamado punto de inflexión en el que comienza una transformación gradual pero profunda e irreversible del ecosistema. El análisis examinó la relación entre la deforestación y el calentamiento global. La deforestación puede agravar los efectos del aumento de las temperaturas al reducir las precipitaciones. Esos efectos intensificados, a su vez, pueden reducir el umbral de calentamiento en el que comienzan los cambios en los ecosistemas. Bernardo M. Flores, investigador en ecología de la Universidad de Santiago de Compostela, España, y autor del estudio, dijo que las consecuencias del punto de inflexión en la selva amazónica serían catastróficas para todo el planeta, y añadió que hay que tener cuidado de no acercarse a esos riesgos.

La Amazonía, hogar de millones de especies de plantas y animales, es la mayor selva tropical de la Tierra. Año tras año, absorbe de la atmósfera más de mil millones de toneladas de dióxido de carbono que calientan el planeta, lo que ayuda a compensar los efectos de las emisiones causadas por el ser humano. Sin embargo, en las últimas décadas, los incendios forestales, la tala de árboles, la minería y la expansión de la agricultura han cobrado un alto precio en la selva tropical. La degradación ha provocado que algunas zonas, como un infame “arco de deforestación” que se extiende por Brasil, se conviertan en una fuente de carbono que calienta el planeta en lugar de ser uno de los llamados “sumideros” donde se guarda el carbono.

Recientemente, los países tropicales, y en particular Brasil, han avanzado en la ralentización de la deforestación. Y las investigaciones muestran que algunos bosques tropicales son capaces de rebrotar rápidamente, aunque algunas zonas de la Amazonía están ya demasiado degradadas para recuperarse sin ayuda humana. El nuevo estudio examina una consecuencia conocida de la deforestación: puede crear un bucle de retroalimentación que reduzca las precipitaciones y provoque la muerte de aún más árboles. Esto se debe a que los árboles de la selva tropical actúan como una especie de máquina meteorológica al succionar agua del suelo con sus raíces y liberar humedad al aire a través de sus hojas.

Cuando se pierden árboles a gran escala, el clima regional se vuelve más seco y otros efectos del cambio climático, como la sequía y los incendios forestales, se vuelven más peligrosos. Flores agregó que la pérdida de bosques lleva a la pérdida de precipitaciones y que esa interacción entre la lluvia y la selva está en el centro de la resistencia de la Amazonía. Investigaciones independientes han descubierto que la deforestación ha desempeñado un papel en la mayoría de los descensos de las precipitaciones en la Amazonía en las últimas décadas, y que las regiones más deforestadas han sufrido reducciones de precipitaciones correspondientemente mayores. Normalmente, los científicos estudian los efectos de la deforestación y del cambio climático por separado, dijo Nico Wunderling, profesor de ciencias computacionales del sistema terrestre en la Universidad de Fráncfort, quien dirigió la investigación publicada el miércoles. El nuevo estudio es uno de los primeros que examina exhaustivamente ambos factores para determinar un punto de inflexión, dijo.

En un mundo teórico sin deforestación en la Amazonía, la selva podría soportar hasta 3,7 grados Celsius, o unos 6,7 grados Fahrenheit, de calentamiento global por encima de las temperaturas preindustriales, según descubrieron los investigadores. Pero en el mundo actual, el planeta ya se ha calentado aproximadamente 1,4 grados Celsius y al menos el 17 por ciento de la selva amazónica ya se ha talado, quemado o perdido de alguna otra forma. Esto significa que podría alcanzarse un punto de inflexión con relativa rapidez, según los investigadores. Según su análisis, en un escenario en el que se deforeste el 22 por ciento o más de la selva amazónica, la mayor parte del ecosistema se vuelve vulnerable al colapso a temperaturas superiores a 1,5 grados Celsius de calentamiento.

Si tanto el calentamiento global como la deforestación continúan al ritmo actual, esta zona de peligro podría alcanzarse en unos 25 años, según Flores. También es posible, dijo Wunderling, que la Amazonía pueda evitar el punto de inflexión a mitad del siglo si Brasil sigue frenando con éxito la deforestación. Más de 140 países han acordado detener y luego revertir la pérdida de bosques para 2030, pero la deforestación sigue siendo un 70 por ciento superior al nivel necesario para que el mundo cumpla ese compromiso, según un informe reciente. La gran mayoría de los países también han aceptado el Acuerdo de París, un pacto mundial para limitar el calentamiento global a 1,5 grados Celsius por encima de los niveles preindustriales, pero los científicos coinciden en general en que es probable que el mundo supere este objetivo. El presidente Donald Trump ha retirado a Estados Unidos del acuerdo.