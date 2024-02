Mitad de la Amazonía en riesgo de desaparecer en 2050 y alterar el clima de toda la Tierra

MADRID- Los resultados de esta nueva investigación, liderada por la Universidad Federal de Santa Catalina (Brasil) y en el que participaron expertos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) de España, fueron publicados en la revista Nature; en el que entre las conclusiones más preocupantes resalta una: dos de esos umbrales, que corresponden a los niveles de deforestación y a la degradación del bosque amazónico, ya se han sobrepasado.

Los científicos consideran que entre las potenciales alteraciones dependerán de cinco factores principales; el aumento de la temperatura; la disminución de las precipitaciones; el aumento de la temporada seca; la intensidad de la estacionalidad de las lluvias; y la deforestación, en el que todos están relacionados ya sea de forma directa o indirectamente con el cambio climático, por lo que rebasar el punto de inflexión en cada uno de ellos podrán originar cambios tanto locales, como sistemáticos en la Amazonía.

En este sentido, un comunicado publicado en sitio web del CSIC, calculo que para 2050 entre el 10 y el 47 % del bosque amazónico podría transformarse de forma irreversible y desaparecer. “El objetivo primordial era evaluar cómo de cerca o lejos estamos de sobrepasar los límites seguros planetarios en lo referente al bosque tropical continuo más grande del planeta”, explica Encarni Montoya, quien es investigadora del CSIC en Geociencias Barcelona y coautora del artículo.

Es por esta razón que los investigadores reiteran en que de originarse la desaparición de los bosques amazónicos, esta situación va a influir en la regulación climática del planeta, así como también en la pérdida de diversidad biológica y cultural a en el mundo.

Esta investigación que llevaron a cabo varios científicos, que fueron liderados por el brasileño Bernardo Flores, es derivado del primer informe científico sobre esta región, que se dio a conocer en la COP de Glasgow en 2021 a instancias del Panel Científico por la Amazonía, que es una iniciativa respaldada por la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

UMBRALES NEGATIVOS YA FUERON SUPERADADOS

Esta nueva investigación titulada “Critical transitions in the Amazon forest system”, ubica como un punto de inflexión una “deforestación acumulada del 20 por ciento”, por lo que el equipo de científicos decidieron establecer el “límite seguro” en el 10 por ciento, no obstante, ya se superó en un 13 %.